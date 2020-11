Sharon Fonseca explica por qué ha estado alejada de sus redes sociales

Hace poco más de una semana, Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca le dieron la bienvenida a su pequeña Blu Jerusalema, luego de una dulce espera que compartieron cariñosamente con sus seguidores. Totalmente emocionada, la pareja publicó en sus redes sociales los primeros momentos con su bebita, quien a su corta edad ya debutó en TikTok, la plataforma en la que sus papás se han convertido en la pareja estrella. Luego de su regreso a casa, la modelo venezolana se había mantenido un tanto alejada de sus redes sociales, y ahora se ha tomado el tiempo para explicar a sus fans las razones por las que no ha podido estar tan al pendiente de sus cuentas.

Plena con su anhelada maternidad, Sharon tomó su cuenta de Instagram para manifestar su agradecimiento ante todas las muestras de cariño que ella y su familia han recibido a raíz del nacimiento de su nena. “Gracias de todo corazón por el amor que hemos recibido”, escribió la joven madre al inicio de su mensaje. De lo más sincera, la guapa venezolana explicó que en estos primeros días junto a Blu Jerusalema no ha sido sencillo enfocarse en algo más que ella. “No les miento si les digo que esta es la primera vez en una semana que me pongo otra ropa que no sea pijamas, y la primera vez que uso mi teléfono, y que a veces me olvidó hasta de tomar agua mientras me recupero de la cesárea”, confesó en su post.

No obstante, Sharon confesó que no podría estar más feliz por esta etapa que está viviendo. “Pero honestamente estoy enamorada del proceso y trato de disfrutar cada segundo... Ya pasó una semana y siento la nostalgia de que ¡el tiempo vuela!”, finalizó. La mamá primeriza acompañó estas sinceras palabras con una foto en la que se le ve posando muy sonriente junto a Gianluca, ambos tomados de la mano y recostados sobre un enorme oso de peluche -uno de los tantos que dieron la bienvenida a Fonseca y a su nena a su llegada del hospital-, además, con una enorme letra B formada con flores azules a sus espaldas, alusiva al primer nombre de su hija. Olaf, su inseparable amigo canino, no faltó tampoco en la foto.

Como bien lo señaló en su publicación, Sharon está recuperándose del parto, razón por la cual ha elegido usar ropa cómoda. Para este posado post mamá, la modelo llevó unos leggins negros combinados con una amplia sudadera color coral, un sencillo conjunto que cedió protagonismo a la gran sonrisa en su rostro. Por su parte, el empresario italiano compartió otra foto de la misma sesión, en la que ambos posan junto a la gran B. “Es la primera vez en mi vida en la cual la B representa mi primer plan”, escribió Vacchi en su post, haciendo una clara referencia a su hija. “Mi vida”, comentó su novia.

El momento más esperado

El pasado 27 de octubre Sharon y Gianluca gritaron a los cuatro vientos la llegada de su pequeña hija, un momento que no sólo ellos esperaban ansiosos, sino también sus millones de seguidores. Las primeras imágenes que compartió la pareja hicieron suspirar a todos, pues en ellas derrocharon un inmenso amor mutuo y hacia su nena. “No les puedo explicar esta experiencia y todas las emociones que estamos sintiendo. Estamos agradecidos y bendecidos. Bienvenida al mundo Blu Jerusalema Vacchi. Te amamos más que a nuestras vidas”, escribió la modelo al compartir la primera imagen tras convertirse en madre. La guapa venezolana también se reconoció agradecida por el gran apoyo que recibió del empresario en este momento tan importante de su vida. “Experimenté algunas incertidumbres y, al mismo tiempo, el momento más hermoso de mi vida. ¡Sostuviste mi mano a través de todo mi rey! Nos diste la fuerza y ​​la serenidad que necesitábamos. La vida nos bendijo contigo. Desde el primer día, has sido el padre más increíble que pude haber pedido para mi pequeña”, escribió en su dedicatoria a su pareja.

