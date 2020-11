‘Chicharito’ rompe el silencio y sale en defensa de su familia y de Diego Dreyfus

En las últimas semanas el nombre de Javier Hernández Chicharito ha acaparado titulares, pero no por la razón que la afición de El Galaxy quisiera. Lo que comenzó con críticas sobre su desempeñó en la cancha escaló a un nivel que lo ha llevado a hablar del tema durante una conferencia de prensa de su equipo. Tras anotar un tanto en el partido de ayer contra Seattle, el mexicano decidió que era tiempo de romper el silencio y, tal como lo hizo su esposa, Sarah Kohan, hace unos días, quiso hablar del rumor que pone en entredicho su paternidad y de la cercana relación de su coach de vida, Diego Dreyfus, con su familia. Según explicó, sabe por qué las especulaciones sobre su vida personal han llegado a ese grado y reconoció que hubo una falta de comunicación de su parte.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque quiso seguir el consejo de no enfocarse en los señalamientos negativos, consideró que es tiempo de marcar una línea de respeto, entre su carrera y su vida personal, además reiteró que continúa trabajando con Diego: “Todo mundo sabe con la persona que estoy trabajando emocionalmente y sigo trabajando con él (Diego Dreyfus) y ahora que hice el gol, ¿qué van a decir?, por eso que todo ha sido desmedido, es también por mi falta de comunicación, yo he optado por hacer esa ley antigüita de: ‘ignora todo lo malo y no digas absolutamente nada’, cuando era al revés, ¿no?, hasta la gente está diciendo que mi hijo no es mío, imagínate hasta donde ha dejado llevar toda esa comunicación”, comentó.

VER GALERÍA

No solo reiteró que Diego seguirá formando parte de su vida, también reveló que gracias a él no ha tirado la toalla en la cancha durante esta mala racha que atravesó tras la cuarentena: “La verdad es que estado tomando cartas en el asunto, en toda mi vida, pero algo que sí quiero dejar muy claro es que una de las personas que sí ha sido muy importante y, aunque todo se vea muy negativo, alguien que me ayudó muy profundamente a que no hubiera echado a perder completamente mi carrera es él, es Diego”. Adjudicó sus fallas en la cancha a una situación completamente personal: “Gracias a Dios pude despertar y estoy tomando medidas”.

Chicharito quiso reconocer el apoyo del club al que ha prometido dar resultados, tal como lo hizo ayer con un gol que festejó al estilo de LeBron James, su gran ídolo del baloncesto: “He tenido muchísimos factores que me han perjudicado y que me han complicado sacar lo mejor de mí (…) la verdad es que este club me ha brindado absolutamente todo y el que no ha confiado en ellos, he sido yo, más que ellos confiar en mí. Y yo no he confiado en muchísima gente. En vez de abrirme y mostrarme más vulnerable, inconscientemente, me estaba cerrando más, hasta con mi familia, con mis seres queridos y con todo el mundo”, explicó.

VER GALERÍA

La llegada de su bebé, un momento de alegría

Mientras su nombre se convertía en tendencia en redes y los cibernautas se daban vuelo especulando, la vida lo consintió con la llegada de su segundo hijo con Sarah Kohan, se trata de una niña a la que llamaron Nala y que llegó al mundo el pasado 5 de octubre. Fue a través de Instagram que tanto él como su esposa dieron a conocer la llegada de su bebé quien, desde el primer momento, lo enamoró: “Como cuando no te explicas cómo un amor tan grande, te cabe entre las manos”, escribió hace unos días como descripción de una foto captada durante la primera salida de la niña.