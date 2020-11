Joe Biden y las dos grandes tragedias que marcaron a quien podría convertirse en el presidente de Estados Unidos

Los ojos del mundo están puestos sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Si se anticipaba para ser un evento muy agitado, nadie veía venir amenazas de demanda para todos los estados en los que perdió de parte de Donald Trump, y un final de fotografía en el que Joe Biden están solamente a 6 puntos de ganar la elección, los cuales ya tendría si Nevada no hubiera detenido su conteo. Aunque las cosas no pintan fáciles, todo apunta que el candidato demócrata se coronará triunfador. Biden es un viejo conocido de la política estadounidense, no solamente porque ésta es la tercera vez que se disputa la presidencia, sino porque fue elegido vicepresidente durante los dos periodos en el poder de Barack Obama. A lo largo de ese tiempo, Joe siempre ha sido visto como alguien cálido, ameno y un hombre de familia, pero no muchos saben que ha sido precisamente en su hogar en donde ha sufrido los golpes más fuertes.

Joe nació en Pennsylvania en 1942, este año es importante, pues de ser nombrado ganador, se convertiría en el presidente de edad más avanzada en la historia de Estados Unidos. Su infancia fue como la de muchos otros, el hermano mayor de una familia irlandesa y católica de 4 hijos, pero desde muy pequeño comenzó a luchar contra la tartamudez, algo que lo acompaña hasta estos días. Cómo olvidar el apoyo que brindó hace unos meses a un niño que comparte el mismo problema con él. No fue un estudiante muy destacado, pero era carismático y muy bueno en los deportes. En 1966, mientras estaba pasando el Spring Break en el Caribe conoció a Neilia Hunter, con quien se casaría dos años antes y solamente uno después se convertirían en padres de tres niños, Beau, Hunter y Naomi.

Todo era felicidad para los Biden, sobre todo después de que Joe se volvió abogado y comenzó a interesarse en la política. De forma sorpresiva, en 1972 fue electo para el senado, a pesar de que su campaña no había tenido muchos fondos y era más bien su familia la que trabajaba como su equipo. El destino le sonreía, pero un terrible día de diciembre todo cambiaría. Su esposa Neilia fue comprar un árbol de Navidad con sus tres hijos, cuando en una intersección, su auto fue alcanzado por otro. Neilia y Naomi, de apenas 1 año, no sobrevivirían el choque, mientras que Beau y Hunter acabaron en el hospital con algunas lesiones.

Sería precisamente junto a la cama de hospital de Beau que Joe haría su juramento como senador, después de pensar si seguir con sus aspiraciones o retirarse para encargarse de los niños. Ser un viudo de 33 años no era cosa fácil, Biden -un devoto católico- ha confesado que llegó a pensar en acabar con todo, pero tenía que salir adelante por sus hijos. El destino le sonreiría unos años después cuando conoció a Jill, quien sería su compañera de vida y con quien tuvo una hija más. Jill no solamente tomó a Beau y a Hunter como propios, sino que se comprometió a mantenerse en su vida, pues como ella ha dicho, no podían perder otra mamá.

El golpe más reciente y el que lo acompaña cada día

El paso de los años no fue fácil con sus respectivas desavenencias políticas, especialmente en sus intentos de buscar dos veces la Casa Blanca, pero cuando parecía que las aguas estaban más calmas y había logrado una gran posición como vicepresidente de Barack Obama, el destino lo volvería a encontrar. Beau, su primogénito y gran orgullo, quien no solo había servido en el ejército, sino que había seguido sus pasos en la política después de haberlo acompañado en sus propias campañas electorales, era diagnosticado con cáncer en el cerebro. En 2010 comenzó con algunos síntomas, pero sería diagnosticado hasta el 2013. Después de cumplir con su tratamiento, fue dos años después cuando en mayo del 2015 se enterarían de que el cáncer había vuelto y 10 días después perdería la vida.

El golpe sería devastador para Biden, quien decidió no nominarse para sustituir a Barack en la Casa Blanca. Desde entonces, Joe siempre ha mencionado a Beau de forma especial y ha confesado que todos los días busca hacerlo sentir orgulloso. Hace unos meses, cuando recibió el apoyo de Pete Buttigieg le dijo que le recordaba a Beau: “Y para algunos eso podría no significar mucho, pero para mí es el halago más grande que le puedo dar a un hombre o a una mujer”, confesó.

