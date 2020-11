'Nunca dejaré de quererte': Pato Borghetti recuerda la triste partida de su papá

Si bien actualmente disfruta en plenitud de su vida profesional y también de la personal, Pato Borghetti también ha vivido momentos difíciles. Hace unos meses el conductor atravesó por una situación difícil cuando él y su prometida Odalys Ramírez resultaron contagiados de Covid-19. Afortunadamente la pareja se recuperó por completo y pronto pudo regresar con su familia. No obstante, hace ya varios años, el galán de origen argentino sufrió una pérdida irreparable que hoy sigue resintiendo: la de su papá. Como pocas veces, Pato abrió su corazón para hablar del que ha sido uno de los pasajes más dolorosos de su vida.

Con motivo de las recientes celebraciones por el Día de Muertos, Pato quiso compartir uno de los momentos que más lo han marcado. “Fue muy sorpresiva la muerte de mi papá, pero ya pasaron 10 años, y a pesar de que lo extraño cada día, siempre pienso que si hay una manera de irse es buceando en las aguas de Cuba, de vacaciones, pasándosela increíble, sé que se fue feliz y bueno, nunca dejaré de quererte viejo”, comentó el conductor en Venga la Alegría, donde fue cobijado por el cariño de sus compañeros en ese instante que se tornó de lo más sensible.

Luego de esta introducción, Borghetti mandó a la extensa entrevista que le hicieron en su hogar, en la que detalló las circunstancias en que falleció su padre. “Sin duda la partida de mi papá es la que más me ha afectado hasta ahora. Se fue un poco joven, tenía 66 años, estaba haciendo snorkel en Cuba, buceando en la playa, de vacaciones, feliz. Por lo menos sé que no sufrió, le dio un infarto”, contó el conductor al relatar aquel triste acontecimiento. “Estaba yo en mi casa en ese momento, me habló mi mamá, mi papá estaba en este viaje con su esposa en ese momento, hace 10 años ya, fue un 4 de enero”, recordó. Pato compartió además que su padre falleció poco antes de que se encontrara con él, pues tenían planeado festejar juntos. “El 11 de enero era su cumpleaños y yo iba a viajar para alcanzarlo allá y pasar un fin de semana con él en su cumpleaños”, expresó.

"Vive en mí... Aunque no esté físicamente"

El conductor de Venga la Alegría compartió algunas anécdotas vividas junto a su padre, de las cuales destacó la moral intachable que siempre lo condujo. “Si pudiera decirle algo sería que estoy muy contento de la educación que me dio, que soy muy feliz”, comentó Pato con los sentimientos a flor de piel. “Hasta en las cosas quizás más simples sigue estando en mi vida”, aseguró. Tras casi una década de la partida de su padre, el conductor conserva un objeto que atesora como nada, pues fue un obsequio que su papá le dio a su primogénito. “Es un cojín que le regaló a Santino, es como lo único físico que me queda de mi papá”, compartió. “Está súper presente, vive en mí, él está y aunque no esté físicamente, comparto con él muchas cosas diario”, reiteró.

No obstante, Pato lamentó que su padre no haya podido conocer a Gía y Rocco, sus hijos menores. “Lo único que me duele profundamente es que no haya podido compartir tiempo con sus nietos, -a un par de mis hijos ni siquiera los pudo conocer- y que mis hijos no lo hayan podido conocer a él y aprender y reírse con él y yo creo eso es lo más duro”, confesó. “Pero bueno, nos volveremos a encontrar algún día, viejo”, finalizó. El papá de Pato falleció el 4 de enero de 2011, aunque él dio a conocer esta noticia un par de días después en su cuenta de Twitter. “Con todo el dolor de mi alma te digo adiós, papá... ¡fuiste el mejor padre del mundo en vida y sé que me vas a cuidar desde el cielo! ¡Te amo!”, escribió entonces.

