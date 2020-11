Quién es Jill Biden, la mujer que podría convertirse en la primera dama de Estados Unidos

Los ojos siguen puestos sobre Nevada que con sus seis puntos le daría la Casa Blanca a Joe Biden. Tal como se anticipaba, el resultado de la elección presidencial estadounidense ha tardado. Mientras esto sucede, la situación no ha estado ajena de la polémica, también como se cantaba desde hace semanas, Donald Trump ha hecho todo lo que está en su poder para alargar el proceso e intentar hacer ver un supuesto fraude, pues los números no le están favoreciendo. Pero, sin importar todas estas maniobras políticas, se tiene que designar a un mandatario para los próximos cuatro años y si los cálculos no fallan, será el demócrata quien se convierta en presidente. De ser así, de mano con él, la nueva primera dama sería la Dra. Jill Biden, quien fue parte de la dupla formada con Michelle Obama durante los ocho años que su marido fue el vicepresidente de Barack.

Durante esos dos periodos presidenciales, Jill llevó el título de la ‘segunda dama’, con el cual cumplió al pie de la letra, siempre discreta y cediendo el protagonismo a Michelle, quien se ha expresado con enorme cariño sobre ella. En el perfil que se leía sobre ella en aquella administración en la Casa Blanca se le definía como: “madre, abuela, una educadora de toda la vida, orgullosa madre de un militar y miembro activo de la comunidad”. La descripción era bastante clara y es que a lo largo de esos años, Jill mantuvo su trabajo de tiempo completo como profesora de la Universidad de Northern Virginia.

Jill Tracy Jacobs creció en Willow Grove, Pennsylvania, a pesar de haber nacido en New Jersey. Cuando era joven decidió estudiar mercadotecnia de moda y en esos primeros años contrajo matrimonio con Bill Stevenson, a quien conoció el año que se graduó de la preparatoria. Los dos estudiaban en la Universidad de Delaware, donde Jill decidió inclinar sus estudios a la docencia. Apenas en el primer año de universidad, la pareja se divorció y decidió tomar un año sabático, en el que comenzó a hacer algunos trabajos de modelaje, aunque ha dejado claro que nunca fue modelo.

Su historia de amor

El hermano de Joe haría las de cupido para organizarles una cita a ciegas. Su primera salida fue en 1975 y están juntos desde entonces, a pesar de las cinco veces que Joe tuvo que pedirle matrimonio. Biden tenía dos hijos mayores de su primer matrimonio -Beau y Hunter- (desgraciadamente, el candidato perdió a su primera esposa y a su hja en un accidente automovilístico tres años antes), y juntos tuvieron una hija -Ashley-. Poco después de convertirse en madre, Jill decidió que quería continuar con sus estudios. Con dos grados de maestría y un doctorado de educación en la Universidad de Delaware, ha dedicado su vida a la docencia. Casi toda su carrera se ha desarrollado en universidades comunitarias, las cuales ha querido apoyar desde su posición.

A lo largo de su tiempo en la Casa Blanca, trabajó en iniciativas cercanas a su corazón, apoyando a las familias de militares -teniendo a Beau en su propia familia-, promoviendo la educación universitaria y trabajando por las mujeres. Jill también escribió un libro para niños con padres en las Fuerzas Armadas en este tiempo y realizó algunas giras internacionales en la búsqueda del apoyo por los derechos de las niñas. Como la mano derecha de Michelle Obama, las mujeres se volvieron por demás unidas, con la esposa de Barack describiendo a Jill como una de sus amigas más queridas, en algún momento.

Desgraciadamente, en 2015, la familia Biden se vio golpeada por la tragedia, cuando Beau falleció de cáncer de cerebro. Esta desgracia fue la que hizo que Joe tomara la decisión de no buscar una candidatura una vez que se acabara el período de Barack, y no fue sino hasta hace unos meses que se animó para enfrentarse a Donald Trump.

