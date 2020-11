'Nunca pensé que mi papá iba a morir pronto', Paulina Goto sobre el momento más difícil de su vida

Paulina Goto no podría estar más nostálgica y conmovida en estos momentos, pues la cantante se encuentra de estreno con la canción Siempre Contigo. Sin embargo, este lanzamiento sin duda alguna tiene un significado muy emotivo y especial, pues se trata de un tema que Paulina compuso pensando en su papá, el señor Eduardo Gómez Gerling, en 2018 y que tras su lamentable fallecimiento el pasado mes de septiembre, ha adquirido una nueva carga emotiva. Precisamente sobre este difícil momento de su vida, es que la actriz ha querido hablar recientemente, abriendo su corazón con sus seguidores a quienes les ha contado cómo enfrentó la inesperada partida de su progenitor y de cómo la música la ha ayudado a atravesar por el duelo de una forma más llevadera.

A través de un mensaje que compartió en su perfil de Instagram, Paulina habló con toda sinceridad de lo que significa esta canción para ella, la cual nació durante una reunión con sus amigas hace dos años, pensando en la historia que a lo largo de los años había construido con don Eduardo, sin imaginar que en poco tiempo tendría que darle el último adiós. "Era una carta para mi papá que hablaba de mi experiencia con él, de lo bueno, lo difícil que vivimos como familia y el realmente conocerlo, entenderlo y amarlo incondicionalmente”, expresó la actriz conmovida. “Ahora, después de un par de años y que mi papá se me adelantó, me doy cuenta de la magia que tiene la música. Yo nunca pensé que mi papá iba a morir pronto y ahora que la escucho pareciera que mi alma sabía que me estaba despidiendo y agradeciéndole", expresó la actriz conmovida al hablar de la forma en la que compuso este tema.

Aunque la canción no vio la luz sino hasta dos meses después de la partida de don Guillermo, la actriz de telenovelas como El Vuelo de la Victoria y Vencer el Miedo reveló que su papá sí llegó a escuchar la canción que le compuso y que incluso llegaron a cantarla juntos. "Esta canción la pude compartir con él en vida. La cantamos juntos en una comida familiar en casa de mis abuelos Pilo y Lilian y me acuerdo de lo orgulloso que se sentía de su canción", señaló la intérprete emocionada.

Finalmente, Paulina decidió lanzar este tema a manera de homenaje póstumo para su papá y aunque en un principio la canción llevaba el nombre de Carta Inconvincente, finalmente decidió cambiar el título a Siempre Contigo, convirtiéndola así en un himno que celebra la vida de su papá y resume los instantes que la intérprete vivió al lado de él, gracias a un emotivo detalle que decidió incluir en su tema. "Realmente la canción cambió muy poco de lo que escribimos en el 2018, pero trabajé un chanteito que le agregamos Pablo Dazán y yo y en cuanto a la producción pudimos conservar su esencia como muy acústica: guitarra, voz y la armónica que mi papá tocaba increíble", finalizó.

Su recuerdo a flor de piel

Además de la emotiva canción que la actriz compuso para don Guillermo, Paulina Goto ha decidido llevar en su piel un signo imborrable que siempre le recuerde el amor de su papá, por lo que hace unas semanas se hizo un pequeño tatuaje con el símbolo de infinito. “#Siempreconmigo, estreno este 03/11/20 en mi canal de YouTube, para el mejor papá del mundo. Y estoy feliz porque me acabo de hacer un tattoo muy especial”, escribió Goto como descripción para un álbum de fotos en las que aparece mostrando su tatuaje que siempre le recordará la entrañable relación que tenía con su papá quien siempre la apoyó en su sueño de ser actriz y cantante.

