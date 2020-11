'Costillas rotas', Martín Fuentes habla del reciente accidente que sufrió

El gusto que tiene Martín Fuentes por el deporte no conoce límites, por tal motivo no solo es común verlo destacar sobre las pistas de carrera, sino también practicando otras actividades en las que no ha estado exento de sufrir algunos accidentes, aunque ninguno que haya tenido mayores repercusiones. Lo cierto es que, como buen amante de la adrenalina, el esposo de Jacky Bracamontes no se detiene, y en esta ocasión al estar realizado kiteboarding en Miami tuvo otro percance, del cual compartió detalles con todos sus seguidores, revelando que incluso se había roto las costillas. Por fortuna él se encuentra muy bien, tomando las debidas precauciones y enfocado en su familia, aprovechando al máximo estos días para disfrutar junto a sus hijas.

Fue a través de sus redes sociales que Martín puso al tanto a sus seguidores de lo que había ocurrido, dejando ver que al parecer este percance se debió a las condiciones climáticas que prevalecían. “El reporte del día de hoy es mucho viento y, posteriormente, costillas rotas. Y gracias a Dios nada más…”, se le escucha decir en una historia de Instagram que grabó desde su automóvil. De hecho, minutos antes de iniciar con su aventura en el kiteboarding, el piloto de autos reveló una fotografía a la orilla de la playa en la que se le puede ver portando el equipo para realizar esta actividad, lo que de inmediato acaparó toda la atención entre quienes están muy pendientes de cada una de sus publicaciones.

Por supuesto, tras dar a conocer que había sufrido este accidente, Martín explicó más a fondo cómo se sentía, incluso tomando un poco la situación con sentido del humor, pues confesó que eso no le impidió tomarse el tiempo para atender otros importantes pendientes en su agenda personal. “Los que saben de las costillas es muy molesto este desastre. Ni hablar, agua y ajo, ese es el remedio de las costillas rotas, pero aún así fui al manicure y al pedicure…”, dijo visiblemente animado y tan sincero como siempre. Recordemos que esta no es la primera ocasión en que el esposo de Jacky se enfrenta a este tipo de circunstancias, pues ya en febrero pasado daba a conocer que se había golpeado la cabeza al estar esquiando, y aunque afortunadamente ese episodio no pasó a mayores, sí alarmó a los usuarios en redes al mostrarles la sutura que le hicieron.

¿Cómo ha reaccionado Jacky a estas situaciones?

Luego del accidente que tuvo Martín en la nieve en febrero pasado, Jacky Bracamontes habló del importante consejo que le dio a su marido, que como buen apasionado del deporte debe de extremar precauciones en todo momento. “Un susto con Martin, también fue un susto para él, una jalada de orejas de que se tiene que cuidar un poco más, no hacer tantas locuras. Pero agradecida con Dios de que fue nada más eso, un susto…”, dijo la tapatía de lo más tranquila, durante una entrevista concedida a los medios en mayo pasado, declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol.

Por ahora, Martín y su familia pasan los días en la ciudad de Miami, dedicando tiempo a cuidar a sus pequeñas, quienes han estado de lo más felices. Precisamente, en su faceta de ser un ‘papá todo terreno’ disfrutó de Halloween con las niñas, luciendo “terroríficos” y coloridos disfraces para la ocasión. Entre otras cosas, ha sido testigo de un instante entrañable, luego de presenciar a su pequeña hija Paula montar por primera vez un patín, instante de lo más entrañable que no dejó de compartir a través de sus redes sociales.

