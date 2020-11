'¿Te gustaría que tus hijos se casaran jóvenes?', Eduardo Capetillo responde al cuestionamiento de su hija

Sin duda alguna, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo. Y aunque se casaron cuando eran muy jóvenes y pocos apostaban por su matrimonio, la pareja ahora puede presumir de tener una sólida historia de amor que ha durado más de 25 años. Sin embargo, el cantante es consciente de que todas las relaciones son diferentes y que no existe una fórmula mágica para lograr un matrimonio exitoso. Es por eso que cuando su hija Alejandra lo cuestionó acerca de si le gustaría que sus hijos se casaran jóvenes como él lo hizo en su momento, su respuesta fue clara y bastante emotiva.

Durante una charla que mantuvo con su hija Ale Capetillo para su canal de Youtube, Eduardo se mostró de lo más sincero y comprensivo con la joven, a quien más allá de darle un consejo o la típica respuesta, le compartió una sabia reflexión de vida, basada en su propia experiencia. “A mí lo que me gustaría que ustedes hicieran lo que naciera de su corazón. Eso es lo que a mí siempre me va a gustar: que ustedes estén contentas, que estén tranquilas. Cuando vengan a mí y me digan: ‘papá, quiero que suceda esto en mi vida’, o una cosa de esta naturaleza que es una decisión trascendental, tú sabes que yo no doy consejos, yo doy perspectivas diferentes de vida, yo te dará mi perspectiva y tú la tomarás o la dejarás, pero lo que a mí me va a dar gusto o lo que me va a dejar satisfecho, es que hagas lo que te dicte tu corazón”, expresó el actor ante la pregunta de su hija.

Y es que, sin duda, Eduardo habla desde su propia experiencia y desde el corazón, pues reconoce que incluso algunos de sus allegados intentaron disuadirlos y les aconsejaron esperar un poco más para llegar al altar, pues consideraban que eran muy jóvenes para hacerlo. Sin embargo, decidieron seguir lo que su corazón les dictaba y le demostraron al mundo que estaban muy equivocados. “Todos los procesos de vida son únicos e irrepetibles. La verdad es que las circunstancias que vivimos tu mamá y yo fueron sumamente particulares y nos habló el corazón, que es lo que hoy sabemos”, comentó el actor.

Es por eso que el guapo actor les recomienda a sus hijos dejarse guiar por lo que su corazón les dice, más que por lo consejos que alguien más les pudiera dar, pues recordó, cada quien vive sus experiencias de diferente manera. “Tu mamá y yo, hace 28 años cuando nos casamos, nos casamos guiándonos por la información que nos mandaba el corazón. El 99% de las personas nos decían que no debíamos casarnos porque íbamos a cometer un error porque estábamos muy jóvenes”, señaló. “Básicamente porque al casarte joven dejas de vivir muchas experiencias, ese es el argumento que utilizan la mayoría de las personas. ‘No viven la vida’, ‘disfruta’, como si en el matrimonio no se disfrutara, o como si en el matrimonio no se viviera la vida”, sentenció.

¿Se arrepiente de haberse casado joven?

A la distancia, Eduardo Capetillo reflexionó sobre el matrimonio que ha construido de la mano de Biby Gaytán, y sobre la hermosa familia que ha formado junto a sus cinco hijos, llegando a la conclusión de que si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, volvería a casarse con Biby y sin cambiar absolutamente nada. “Yo la verdad no me quejo, lo volvería hacer (casarse), porque sobre todo el haber sido padre joven y ahora haber sido padre de tus hermanos, pues son dos generaciones, pero mira que gran regalo me da la vida”, comentó emocionado.