El vestido de casi $100 mil pesos con el que Melania asistió a votar

Estados Unidos está viviendo momentos determinantes, con la disputa por la Casa Blanca, entre Donald Trump, que iría por un segundo mandato, y Joe Biden, quien fue vicepresidente de Barack Obama. Si bien, el mundo está atento de las casetas de votaciones, por las repercusiones que esta decisión tendrá para el mundo, hay otros protagonistas de las elecciones que no se pueden ignorar. Si en los debates, Melania Trump se dejó ver por demás recatada, y en la convención del partido republicano tuvo su propio desfile con estilosos looks, para ir a emitir su voto, la Primera Dama echó la carne al asador. La pregunta es, ¿habrá votado por su marido?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La revancha de Melania contra la amiga que reveló sus grabaciones

La polémica grabación de Melania Trump que se dio a conocer justo antes de su diagnóstico de Covid-19

Si pareciera que Melania eligió algo sencillo y relajado para ir a emitir su voto, es bien sabido que en estos casos nada se deja al azar. La Primera Dama llegó tempranito, este martes, a la caseta que le corresponde en Florida -donde tienen su famoso Mar-A-Lago- para cumplir con su deber cívico. A lo lejos, parecía que Melania había elegido un sencillo vestido veraniego para cumplir con este momento, pero al ver el modelo de cerca, las cosas probaron ser diferentes.

Melania eligió un estiloso vestido de corte midi con falda tableada, sin mangas con un estampado de cadenas. Es precisamente este detalle el que da la pista de que se trata de un diseño de la firma Gucci, que puede conseguirse por nada más y nada menos que $4,500 dólares (alrededor de $95,156 pesos mexicanos) y se encuentra agotado en las tiendas en línea. El detalle diferente de este diseño es que la falda tiene una semiapertura en la pierna, pero manteniendo el ruedo unido. Por supuesto, no podía faltar el cinturón en el mismo estampado del vestido, para mantener los básicos del estilo de la esposa del mandatario, así como sus infaltables stilettos de Christian Louboutin.

VER GALERÍA

Aunque no suele aparecer con bolso, en esta ocasión llevaba el que parecería ser un Kelly de Hermès, que es uno de los modelos más admirados por los seguidores de la moda. Con un exorbitante precio que puede ir del medio millón a los dos millones de pesos. El detalle final fueron unos grandes lentes oscuros, que han dado un poco de glamour al look que lució con un messy bun con algunas mechas al frente. Cabe mencionarse que ha llamado la atención que, aunque en el último debate cumplió con el requisito de llevar cubrebocas, completamente recuperada del Covid-19 que padeció hace un par de semanas, en esta ocasión no llevó mascarilla.

El duelo de estilo 'electoral' de Ivanka y Melania Trump a 2.000 km de distancia

El mensaje de Melania

Apenas ayer, la Primera Dama de Estados Unidos, se animó a tomar el estrado y abogar por su marido. A pesar de que en las últimas semanas había decidido comunicarse con el electorado a través de mensajes escritos en los que rebatió lo dicho sobre ella en el libro Melania & Me y en las grabaciones que su autora dio a conocer, en esta ocasión ha dado un discurso de apoyo a Trump. “¿Por qué deberíamos confiar en Joe Biden cuando dice que puede hacer un mejor trabajo? Todo lo que tienes que hacer es recordar 47 años de vida política para determinar que si de repente es capaz de poner a la gente de Estados Unidos primero”, dijo haciendo referencia al contrincante de su marido, de quien dijo: “Hoy, tenemos un presidente que sostiene y defiende nuestro sistema de justicia. Podemos votar para mantener una realidad o gente que puede elegir un candidato que está dispuesto a armar a la Suprema Corte para protegerla de la agenda radical de izquierda. Podemos votar por un presidente que proteja a nuestras comunidades, a nuestras autoridades o a un político que va a acabar con ellas. Mi esposo es un presidente que cuida a nuestros veteranos, reconstruye nuestro ejército y nos ha mantenido fuera de nuevas guerras”.

VER GALERÍA