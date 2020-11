Sofía Rivera Torres da detalles de su íntima boda con Eduardo Videgaray

A sólo unos días del lamentable fallecimiento de su abuelita, doña Lulú, este fin de semana, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sorprendieron a sus seguidores de Instagram con las fotos de su boda civil, un evento que, según habían informado, sería en estos días; sin embargo, decidieron mover la fecha. Emocionada, la señora de Videgaray utilizó su cuenta de Instagram para revelar algunos detalles de su enlace, un evento que contó con sólo 30 invitados que se dieron cita en una terraza de un hotel de la Ciudad de México, que se convirtió en el discreto escenario que eligieron para unir sus vidas. Como era de esperarse, los seguidores de la pareja quedaron muy sorprendidos con la boda, situación por la cual la novia decidió compartir algunos detalles, tal como hicieron con su compromiso, en septiembre pasado, ocurrido durante la celebración del primer aniversario de novios de los conductores de ¡Qué importa!

Sofía comenzó explicando por qué decidieron adelantar la boda civil: “Hicimos una boda muy, muy chiquita, realmente muy conscientes por el tema del Covid-19 y por todo lo que estamos viviendo, la hicimos en una terraza totalmente al aire libre, fue en el Hotel Condesa del DF, las personas que conocen esa terraza saben que está espectacular, tiene cupo para 200 personas; sin embargo, fueron 15 invitados y 15 invitados realmente fueron muy pocas personas. Casi todo el tiempo, salvo, para las fotos o cuando estaban sentados cenando, casi todo el tiempo la gente traía cubrebocas, para pararse y caminar debían tener el cubrebocas, para bailar y eso, sólo bailamos Eduardo y yo la de Blue Moon, porque esa noche hubo luna azul y ya, parale de contar, tratamos de ser muy conscientes”, detalló.

Aunque para muchos resultó una sorpresa, lo cierto es que los novios buscaron despistar a los medios y así evitar aglomeraciones: “Parte de la razón por la cual quisimos mantener todo esto en secreto y despistar un poco con la fecha de nuestra boda, fue porque nos empezaron a llegar rumores de que se había filtrado la fecha y lo que más nos preocupaba era tener a medios ahí, gente que quisiera llegar o tomarse foto con nosotros o tener algunos medios como obstruyendo el paso para entrar al hotel porque, obviamente, nuestra prioridad fue cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros invitados y, precisamente, por la poca cantidad de gente que teníamos, no queríamos que se agregaran personas, que llegaran medios y que nuestros familiares estuvieran que estar pasando ahí entre la gente, así como todos apretados, eso es justo lo que queríamos evitar”.

Aunque estaba todo muy bien planeado, como suele suceder en este tipo de eventos, lidiaron con el estrés, ante la posibilidad de que la Ciudad de México regresara el fin de semana a semáforo rojo, una situación que por fortuna, no ocurrió: “El jueves que se anunciaron los rumores de semáforo rojo estábamos nerviosísimos de que el viernes regresáramos a semáforo rojo y tuviéramos que cancelar todo, así que, gracias a Dios, así no fue la situación, ¡pudimos casarnos!, ya luego vendrá la boda grande, el fiestononón, primero Dios, para celebrar la boda religiosa. Pero me han llegado muchísimas preguntas de ¿qué me puse?, ¿qué usé?, los zapatos, todos los detalles”, comentó Rivera Torres.

Los vestidos de su boda

Aunque sólo ha mostrado fotos del día del enlace, reveló que una noche antes ofreció una comida en su casa que se convirtió en la pre-boda y en la que también utilizó un outfit muy especial: “Para empezar, el día antes de la boda, ya ven que yo soy de California, así que vinieron algunos familiares míos de allá, una tía que adoro, mis cuñadas, para que pudieran conocer la casa, hicimos una comidita (…) ya ven que siempre me gusta tener algo de moda nacional en mis eventos especiales, así que el día de la comida opté por utilizar unos zapatos de Pablo Santana, espectaculares y un vestido de David Koma”, contó y compartió una de las pocas fotos para las que posó. Para el gran día, la novia confió en otro diseñador mexicano para darle el “sí acepto” a Eduardo quien, la interrumpió en el video, para comentar: “La verdad te veías espectacular, pero te ves espectacular siempre”.

Sofía continuó dando todos los detalles de su atuendo, de pies a cabeza: “Yo sabía que necesitaba unos tacones estratosférico porque mi esposo es altísimo y nuestra escuincla también, porque su mami era súper alta, entonces dije, a ver, como la queríamos entre él y yo en la ceremonia, dije: ‘no me puedo ver yo tan enana’, no soy enana, pero ellos son muy altos, entonces, opte por los típicos tribute sandals, la verdad es que Yves Saint Laurent (…) lo que me puse el día de la boda, ya vieron la parte del corset, opté por un pantalón blanco, un corset y la cola, yo dije, necesito entrar así con una súper cola novia, pero estaba muy consciente de que íbamos a estar en una terraza y que íbamos a estar al aire libre, por eso, después de fui a quitarme la cola que me la hizo mi querido amigo, Amáraby, gracia, de verdad, por tu paciencia conmigo, y opté por quedarme con el pantalón, con el corset y este traje. Realmente el outfit que usé me fascinó, me lo chulearon muchísimo, hacía cuerpazo”, finalizó la feliz novia.