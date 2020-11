Andrea Legarreta responde sincera al ser cuestionada sobre Magda Rodríguez

Sin duda alguna, el cariño que Andrea Legarreta tenía por Magda Rodríguez, productora del programa Hoy, quedó en evidencia a lo largo del tiempo que la productora estuvo al frente del matutino de Televisa. Sin embargo, su relación siempre estuvo rodeada de especulaciones que hacían referencia a que entre ellas existieron algunas diferencias y que incluso la presentadora era quien influía en algunas decisiones que se llegaban a tomar al interior de la producción. Nada más alejado de la realidad, pues ha sido la misma Andrea, que cansada de los rumores, ha aclarado que su relación con Magda era muy cercana y basada en el cariño y compañerismo.

Tan sincera como suele ser, Andrea abrió su corazón y habló sobre todos estos señalamientos que surgieron a lo largo del tiempo que Magda estuvo al frente de la producción de Hoy, mismos que se ha encargado de desmentir, refrendando el gran cariño que le tiene a Rodríguez y a toda su familia. "Estoy cansada de que cada producción… cada productor, cada equipo, cada compañero siempre resulta 'al parecer ahí es horrible' y en realidad cuando lo que se proyecta, se proyecta y no lo puedes aparentar", explicó Andrea con la voz entrecortada en entrevista con el programa Fórmula Dominical con Flor Rubio.

Conmovida, la presentadora incluso recordó que apenas hace unos días se reunieron para celebrar el cumpleaños 57 de Magda, festejo que incluso se realizó en la casa de Galilea Montijo y que todos los compañeros del elenco de Hoy organizaron de forma sincera y con mucho cariño para ella. "En el cumpleaños de Magda fuimos muy poquitos, con las debidas medidas nos cuidamos y fue en el jardín de Gali”, detalló. “Va más allá de 'ah no, lo voy a hacer porque es mi jefa'. ¡No! Era de verdad con cariño: bailamos, cantamos, nos reímos, brindamos, en verdad. De pronto, la gente ve lo que quiere ver", sentenció.

Andrea se mostró muy sensible al recordar el gran cariño que Magda siempre expresó de forma pública hacia su persona y lamentó que haya personas que se atrevieron a difundir información falsa sobre la relación que mantenía con ‘la jefa’, como le decían de cariño. “A mí me impacta cómo en estos tiempos la gente sigue teniendo tanta maldad y sigue echando tanta saña y hablando mal de la gente a la que le va bien, perdón, pero me conmueve mucho", expresó entre lágrimas. "A pesar de lo que la gente pueda especular o decir, ahí están sus palabras (de cariño) y para mí es un lujo porque sin duda para los que trabajamos con ella entendemos la pasión hacia tu trabajo", señaló.

Siempre dispuesta a ayudar

Durante la charla que mantuvo con el programa radiofónico, Andrea Legarreta también destacó la actitud solidaria de Magda Rodríguez y la forma en la que otras productoras la recibieron a su llegada a Televisa, descartando cualquier rivalidad con otros empleados de la televisora. “Empecé a ver como las productoras, especialmente las mujeres, empezaron a darse cuenta qué clase de mujer era, que no venía a arrebatarles nada, que venía a apoyarlas”, reveló la presentadora al hablar del gran cariño que otras productoras como Carmen Armendáriz y Carla Estrada le tenían a Rodríguez.

Además, reconoció que Magda fue una mujer que le dio sus primeras oportunidades a muchas personas, y que las muestras de cariño que ha recibido de manera póstuma son tan solo una muestra del gran ser humano que fue y del agradecimiento de la gente a la que ayudó. “Ella era además una mujer que le dio una oportunidad a muchísima gente… Y ahora estoy en shock de ver tanto agradecimiento hacia ella, y tu puedes decir ‘es que cuando se va a alguien, entonces la gente habla bien’, pero no, ahí está la prueba, cada uno de ellos está para constatar que a ellos los ayudó y que creyó en ellos, que era muy generosa”, puntualizó.