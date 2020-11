Con su boda en puerta, Alex Fernández revela el consejo que le ha dado su abuelo Don Chente

Las últimas fechas han sido de importantes celebraciones para los Fernández: primero la boda de Camila con Francisco Barba, en la cual ¡HOLA! fue testigo, y luego el compromiso de Alex Jr con su novia Alexia Hernández, momento que también quedó inmortalizado en nuestras páginas. Hace unas semanas, América Guinart, madre del joven cantante, reveló la fecha prevista para el enlace, la cual está cada vez más próxima. Con estas nupcias a la vuelta de la esquina y los preparativos en marcha, el primogénito de El Potrillo se ha animado a revelar el importante consejo que le ha dado su abuelo Don Chente, quien puede presumir de un sólido matrimonio de más de 50 años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS OMO ÉSTA:

Las cosas no podrían estar mejor en la vida de Alex, pues mientras en lo profesional está emocionado con el reciente estreno de su sencillo Pídeme, en lo personal está por dar un paso trascendental en su relación con Alexia. Al hablar de los preparativos de la boda, prevista para el próximo mes de febrero, el joven cantante explicó que de alguna manera estos tiempos de pandemia hicieron posible que definir una fecha. “Muy bien, pues aprovechamos ahorita que está pues ahora sí que la pandemia, que tenemos pues el calendario libre, y mi familia que normalmente lo tiene súper saturado pues lo tiene libre para hacer la boda aquí”, comentó el intérprete de 26 años en entrevista para Despierta América, confirmando además que el enlace tendrá lugar en tierras tapatías. “Como yo también siempre lo he dicho, pues quiero ser papá joven, entonces esas fueron todas las razones… Mucha gente no sabe, pero ya tengo 10 años de relación con mi novia, y pues era el momento perfecto”, aseguró.

VER GALERÍA

En la decisión de unir su vida con la de su novia, Alex ha tenido el apoyo total de los Fernández. Su madre ha contado que se ha involucrado mucho en los arreglos de la boda, trabajando de la mano de la novia y su mamá. Por su parte, Don Chente ha dado a su nieto algunas recomendaciones sobre el matrimonio y la familia, y más cuando tendrá que alternar esta faceta con su carrera arriba de los escenarios. Cuestionado en el matutino de Univision sobre los consejos de El Charro de Huentitán, el cantante reveló: “Pues siempre cuidar bien a la familia, nunca descuidarla porque pues esta es una carrera que consume muchísimo”.

VER GALERÍA

Alex comentó que su abuelo le mencionó la importancia de encontrar el equilibrio entre los distintos ámbitos de su vida, y no dejarse llevar sólo por las ambiciones profesionales. “A veces no te das cuenta, estar queriendo tener más y más, o tener más metas o más canciones, o más discos o lo que sea, pierdes un poco la noción del tiempo y descuidas a la familia”, continuó. “Entonces nada más tener pues claro eso, siempre tener consciencia, irte por tus metas y lo que quieras, pero siempre estar muy pegado a tu familia”, señaló. No es para nada extraño que el legendario cantante le haya dado este consejo a su nieto, pues para nadie es un secreto que si algo caracteriza a los Fernández es su unión como familia.

Los detalles detrás del romántico compromiso

Luego de que ¡HOLA! diera a conocer el compromiso de la joven pareja, la ex esposa de El Potrillo compartió cómo fue que Alex y Alexia tomaron la decisión de casarse. “Les dije: ‘A ver, ya van a cumplir 10 años de novios, se aman, ya están seguros de que son el uno para el otro, ya quieren tener hijos ¡pues ya planeen la boda!’. Y yo fui ahí el ángel de la guarda porque eso es bueno, que les dije: ‘Ya, órale, hay que planear boda’ y así fue, estamos todos muy contentos…”, contó hace unas semanas América en entrevista para Ventaneando , espacio en el que reveló el mes en que se llevará a cabo el enlace. “En febrero, creo que ya que se acerque más (la fecha) sí les van a decir el día especial…”, confirmó.

VER GALERÍA