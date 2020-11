Grettell Valdez comparte su diagnóstico positivo de Covid-19

El 2020 sigue siendo un año de muchos desafíos y retos para gran parte de la población mundial. Sin embargo, ha sido especialmente duro para Grettell Valdez, quien ha sentido de manera directa los embates de la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo actualmente, pues incluso al interior de su núcleo familiar han tenido algunas pérdidas personales muy sensibles, además de que al inicio de la pandemia tuvo que separarse de su hijo Santino, luego de que el padre del pequeño, Pato Borghetti, diera positivo por coronavirus. A unos meses de estos duros episodios, la actriz vuelve a enfrentar un nuevo desafío, pues ahora ha sido ella quien ha sido diagnosticada con Covid-19, razón por la que de inmediato se ha puesto en aislamiento en su casa y ha comenzado con el tratamiento para hacerle frente a esta enfermedad.

Fue la misma actriz quien confirmó esta noticia a través de Instagram Stories, en donde por medio de un video pidió a sus seguidores no confiarse y continuar con los protocolos de prevención para evitar cualquier contagio. “Quiero pedirles que no bajen la guardia, que se sigan cuidando, lamentablemente me contagié de Covid, estoy siguiendo todo el protocolo para salir rápido de esta situación, así que cuídense", comentó la intérprete en su mensaje visiblemente decaída.

A lo largo de estos días, la intérprete ha compartido algunas actualizaciones sobre su estado de salud y aunque continúa sintiendo los síntomas de la enfermedad, se ha reportado estable y de buen ánimo. De hecho, a través de Instagram Stories ha compartido algunos videos en los que ha mostrado parte de su proceso de recuperación y del tratamiento que está siguiendo. Y anque en uno de los clips confesó que le temé a las inyecciones, ha tenido que enfrentar sus miedos y dejarse inyectar. Además, la intéprete ha estado conectada al suero de forma intravenosa.

Santino, su gran apoyo

A lo largo de estos complicados meses que ha enfrentado Grettell Valdez, su hijo Santino se ha convertido en su gran fortaleza y la motivación de su día a día. De hecho, tras haber recibido su diagnóstico, el jovencito ha tenido que aislarse al igual que su mamá, por lo que es la segunda ocasión en la que enfrenta una situación parecida, pues recordemos que también tuvo que ponerse en cuarentena luego de que su papá y su familia dieran positivo al virus.

En esta ocasión, el pequeño se ha convertido en el acompañante de Grettell en medio de este duro momento que atraviesa la actriz, aunque desafortunadamente han tenido que permanecer un poco lejanos, limitando su interacción de puerta a puerta y conviviendo a la distancia, incluso estando en la misma casa. Consciente del gran apoyo que ha recibido de parte de su pequeño, en medio de los momentos más complicados de su vida en estos últimos meses, la intérprete le ha dedicado unas lindas palabras a Santino. Junto a una foto en la que aparece Grettell disfrazada de catrina, recibiendo un beso de su pequeño, la actriz escribió: “Encontré esta foto del año pasado. Te amo, siento todo lo feo de este año amor, pero tengo fe que el que viene será mejor”, expresó.

