¿Thalía eres tú? La cantante se convirtió en Ace Ventura

Sin duda alguna, Thalía es fanática de los disfraces. No hace falta que sea una fecha en especial, ella siempre encuentra el mejor momento para poder convertirse en los personajes que tanto admira. Desde Harry Potter, hasta los que ella misma ha interpretado en sus telenovelas, la cantante de Amor a la Mexicana disfruta de ponerse en los zapatos de alguien más. Sin embargo, con todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos meses, Thalía no tenía muchos ánimos para celebrar Halloween y preparar un gran disfraz, pero debido a la insistencia de sus fans, la intérprete se animó a improvisar uno de último momento y el resultado sin duda fue espectacular. Para este año, Thalía decidió evocar a uno de sus personajes de película favoritos: Ace Ventura, el famoso detective de animales que en el cine interpretó Jim Carrey. Para este fin, la intérprete se echó un clavado en los armarios de su marido, Tommy Mottola y de su hijo Matthew, para complementar su look. Además, de que demostró su maestría con el maquillaje, sorprendiendo a todos con su radical cambio. Da play al video y mira todo el proceso de Thalía para convertirse en uno de sus personajes favoritos.

