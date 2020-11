El inesperado mensaje de Megan Fox a Brian Austin Green

Aunque su separación se dio hace ya unos meses, Megan Fox y Brian Austin Green siguen acaparando titulares en conjunto. Y es que ambos actores han protagonizado algunos desencuentros en redes sociales, en donde han dejado en claro que a pesar de que se han esforzado por mantener una relación cordial, hay ciertos puntos en los que aún no logran ponerse de acuerdo, sobre todo en medio de las especulaciones y rumores que se han venido dando en las últimas semanas, en los que se señala que la actriz habría cambiado de prioridades tras iniciar un romance con el cantante Machine Gun Kelly, por lo que sería una madre ausente en la vida de sus hijos. Estos rumores han sido alimentados por las publicaciones que el actor ha hecho en sus redes sociales en los últimos días, en los que aparece acompañado de sus tres hijos, disfrutando a pleno su paternidad. Ante esta situación, Megan ha querido alzar la voz y le ha pedido de forma contundente al padre de sus hijos parar con esa narrativa que ha manejado en redes sociales y dejar de exponer a sus hijos al escrutinio público, defendiendo su honor como madre y figura pública.

La reacción de Megan se dio después de que la exestrella de la serie noventera Beverly Hills 90210 publicara una fotografía en la que hizo referencia al divertido festejo de Halloween que tuvo con sus pequeños el fin de semana. En la postal, aparece Brian vistiendo un divertido mameluco de peluche blanco y junto a él, disfrazado del Capitán América, Journey, el menor de los tres hijos de la pareja, algo que sin duda no le ha gustado nada a Fox, quien de inmediato le reprochó a su ex por exponer a su pequeño. “¿Por qué Journey tiene que estar en esta imagen? No es difícil recortarlos o elegir fotos en las que no aparecen. Pasé un gran Halloween con ellos ayer y, sin embargo, no aparecen en mis redes sociales”, comenzó Fox en su mensaje.

Fue entonces que la actriz acusó a su expareja de querer crear una imagen negativa de ella a través de su relación con los pequeños, por lo que le pidió dejar de lado ese tipo de publicaciones y no hacer alarde de sus responsabilidades como padre. “Sé que amas a tus hijos. Pero no sé por qué no puedes dejar de usarlos a través de Instagram. Estás tan intoxicado con alimentar la narrativa constante de que soy una madre ausente, y tú eres el padre dedicado del año. Los tienes la mitad del tiempo. ¡Felicitaciones, realmente eres un humano extraordinario!”, expresó contundente.

Finalmente, Megan cerró su reclamó con una pregunta para el padre de sus hijos. “¿Por qué necesitas de Internet para que te reafirmen lo que es completamente evidente sobre cómo tus hijos te aman?", concluyó. Tras los comentarios de la actriz, Brian decidió eliminar su publicación, para más tarde compartir nuevamente la fotografía que causó el enojo de Fox y en su lugar puso la misma postal, pero en esta ocasión recortada y sin el pequeñito. Junto a ella tan solo expresó: “¡Espero que todos hayan tenido un feliz Halloween!”, se podía leer en un nuevo post.

No es la primera vez que Brian Austin Green y Megan Fox protagonizan una polémica en redes sociales. Hace unas semanas, la actriz terminó por confirmar su romance el rapero Machine Gun Kelly, luego de meses de especulaciones y de haber aparecido como protagonista en uno de uno de los videoclips del cantante, al compartir una fotografía en la que ambos aparecen parados frente a un espejo, él con el torso desnudo y ella en traje de baño. Junto a la postal, la actriz hizo una declaración de amor con la que confirmó que está enamorada: “Chico dolorosamente hermoso, mi corazón es tuyo”.

De inmediato, las redes se llenaron de reacciones, pero la que sin duda llamó la atención de todos fue la de Brian, quien mas tarde compartió en Twitter un collage de las cuatro fotos de sus hijos y, en Instagram, un álbum con las imágenes de los niños que acompañó de la frase: “Chicos dolorosamente hermosos, mi corazón es de ustedes”, encendiendo así la polémica por la redacción con la que decidió publicar su fotografía, haciendo una obvia refrencia al mensaje escrito previamente por la madre de sus hijos.