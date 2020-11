La original forma en la que los Derbez salieron a pedir dulces

Como era de esperarse en el contexto actual, los festejos de Halloween han sido muy distintos, pero no por eso menos divertidos. Eso lo saben muy bien los Derbez, quienes han podido celebrar esta fecha de manera muy divertida. Mientras que el año pasado las más pequeñas del clan caminaron por las calles disfazadas y con sus calabazas en mano, esta fue diferente. Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo, Vadhir y su hermanita Aitana se lanzaron a pedir dulces, pero no de la forma tradicional tocando de puerta en puerta, sino sobre ruedas. Los integrantes de esta famosa familia disfrutaron de un recorrido en auto, con todas las medidas de seguridad, en el que pudieron apreciar espectaculares decoraciones alusivas a Halloween. Las golosinas llegaron hasta ellos y de manera generosa, algo que tenía encantada a la pequeña de 6 años y a sus acompañantes. Como la ocasión lo ameritaba, la hija menor de Eugenio lució lucir un lindo disfraz de Blancanieves, el cual al parecer es su preferido, pues también lo usó el año pasado. Por su parte, su hermano lució uno menos conocido, el cual ni Alessandra pudo descifrar. No cabe duda de que aunque esta celebración ha sido completamente diferente a otras, los Derbez han disfrutado como siempre; haz click abajo para verlos.

