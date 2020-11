Lucero y su hija por fin compartieron el escenario

El momento que los fans de Lucero esperaban, por fin ha sucedido. La cantante y su hija Lucerito han compartido el escenario por primera vez, durante el primero de los tres conciertos virtuales que la intérprete ha organizado para celebrar sus primeros 40 años de carrera artística. Como ya lo había adelantado la también actriz hace unos días, estos conciertos representaban la gran oportunidad para que ella y su hija se presentaran juntas en un mismo escenario. Y así fue, la jovencita de 15 años hizo gala de su gran talento y acompañó a su famosa madre durante el recital denominado Pop Live, que se realizó el pasado 31 de octubre.

Conmovida por el momento que estaba a punto de vivir al lado de su pequeñita, Lucero dedicó unas sinceras y cariñosas palabras de presentación para Lucerito, siendo éste el preámbulo para uno de los instantes más emotivos del concierto. “El regalo que yo tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí, es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas, una personita que yo admiro profundamente, ella es para mí la gran sorpresa de esta noche”, expresó la intérprete de temas como Electricidad, preparando a todos los espectadores para el esperado momento.

Como bien lo ha dicho en más de una ocasión, la pequeña aún no ha decidido si le seguirá los pasos a sus famosos papás, a pesar de que ha demostrado ser muy talentosa para la música, por lo que incluso tuvo que hacer una labor de convencimiento muy fuerte para que Lucerito finalmente aceptara cantar junto a la cantante. “Ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando todavía un lugar en este mundo de la música, pero es que trae la música en el corazón y el alma y simplemente queremos cantar juntas, yo quiero presentarles de una manera muy especial con esa luz que tiene, a mi llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz, ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”, expresó con orgullo y visiblemente emocionada.

Fue así que Lucerito apareció en el escenario, mostrando la actitud relajada que la caracteriza, pero al mismo tiempo mostrándose un poco tímida y nerviosa, pues como bien se lo hizo notar Lucero, en ese momento había miles de personas presenciando el concierto completamente en vivo. La canción elegida para esta ocasión fue Gloria a Ti y una vez que sonaron los primeros acordes, la joven se transformó y se apoderó del escenario con su potente y dulce voz, la cual armonizó a la perfección con la de su guapa progenitora.

Orgullosa del talento de su hija

Hace unas semanas, Lucero habló con toda sinceridad con ¡HOLA! TV acerca de sus proyectos a futuro, así como de algunos aspectos de sus vida íntima y familiar. Entre los detalles que compartió, la intérprete destacó las cualidades y talentos de su segunda hija, dejando en claro que por el momento la pequeña no busca hacerse de un nombre en la industria musical, a pesar de su evidente talento y su gran carisma. “Lucerito ama cantar, pero no sé qué le depare el futuro, no ha hablado un lanzamiento profesional de ella, ni es artista ni nada de esto, ella simplemente canta por el gusto de hacerlo”, contó en entrevista para Natasha Cheij en La Hora ¡HOLA!

En dicha charla, la cantante habló también de sus planes de hacer dueto con su hija, y reveló que en caso de que se realice, será algo con un sello muy personal. “Yo también estoy planeando hacer algo con ella, y podérselo mostrar y compartir a la gente, en plan familiar, así muy casero y casual”, contó.