Se reporta la posible causa del fallecimiento de Magda Rodríguez

Luego de que se diera a conocer la triste noticia de la partida de Magda Rodríguez, productora de televisión que en los últimos años estuvo al frente del programa Hoy, la cual ha consternado al mundo del espectáculo, poco a poco se han ido revelando más detalles sobre las causas que provocaron la muerte de la querida y exitosa productora de Televisa, la cual se reporta, falleció a consecuencia de un shock hipovolémico y un sangrado de tubo digestivo, la madrugada de este 1 de noviembre.

VER GALERÍA

Aunque hasta el momento, la familia no ha dado a conocer una causa oficial, se han comenzado a difundir los primeros reportes sobre lo que pudo causar la repentina muerte de Magda, la cual según han podido confirmar con los paramédicos que antendieron a la productora, se debió a consecuencia de un shock hipovolémico y sangrando de tubo digestivo durante la madrugada, por lo que la mañana de este domingo fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, por una de sus empleadas domésticas, según han detallado algunos periodistas como Gustavo Adolfo Infante, conductor titular del programa De Primera Mano.

Un choque hipvolémico se da cuando "el porcentaje líquido de la sangre (plasma) es demasiado bajo en el cuerpo. Las causas de la hipovolemia son los vómitos, la diarrea y el sangrado excesivo, lo que puede ocasionar un shock, un trastorno posiblemente mortal en el que los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno", según detalla Mayo Clinic en su sitio de internet.

VER GALERÍA

Además de esta información, la hija de la fallecida productora, Andrea Escalona, ha roto el silencio en sus redes sociales y ha dado algunos detalles sobre el funeral que se realizará en honor de Magda Rodríguez. “El día de hoy se fue una gran mujer, amiga mamá, hermana y productora, Magda Rodríguez Doria. La vamos a despedir el día de hoy 1 de noviembre a las 9 pm en García López del Pedregal, tomando las medidas necesarias. Agradecemos su atención y comprensión”, compartió la actriz a través de Instagram Stories.

Cimbra al mundo del espectáculo

El fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, sin duda alguna ha cimbrado al mundo del espectáculo por la forma tan inesperada y repentina con la que se ha dado. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, empresa para la que Magda trabajaba desde hace unos años y en la que produjo grandes éxitos para la televisora como el programa Hoy y Guerreros 2020. “Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz”, se puede leer en el mensaje compartido por Televisa en su perfil de Twitter, el cual ha acompañado de una fotografía de Magda, como era conocida entre sus amistades y allegados.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, las reacciones de parte de sus amigos y compañeros de trabajo más cercanos como Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductora de Hoy, no se hicieron esperar, mostrando su pesar por la terrible noticia y enviando sus condolencias a la familia de la productora. "Mi corazón está muy triste, no tengo palabras", compartió consternada la tapatía en su perfil de Instagram. Mientras que Andrea expresó: “Así te recordaré siempre! sonriéndole a la vida... a lo bueno ¡y no tan bueno! ¡Gracias por todo lo aprendido! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen...", señaló.