No creerás qué le regaló Kanye West a Kim Kardashian por su cumpleaños

Todo indica que son días de total felicidad para Kim Kardashian, quien a la par de haber celebrado su cumpleaños número 40 el pasado 21 de octubre, esto en una isla privada, ha recibido un sorprendente regalo por parte de su esposo, Kanye West. Pasando la página de las diferencias que semanas atrás el rapero tuvo con su esposa, a raíz de sus polémicas declaraciones en redes, decidió dar a la madre de sus hijos una experiencia única y por demás entrañable, para no perder la costumbre de los extravagantes presentes que suele darle en fechas tan especiales como esta. El inimaginable momento acaparó toda la atención de los seguidores de la mediática familia, cuando la misma Kim mostró en sus redes sociales el singular detalle de su marido, el cual le permitió tener un especial encuentro nada más y nada menos que con su fallecido padre, en una escena que solo podría ser parte de las experiencias de este famoso clan.

Resulta que, para consentir a Kim en su día, Kanye “revivió” a través de un holograma al mismísimo Robert Kardashian, quien murió a la edad de 59 años en el 2003, debido a problemas de salud. Y claro, esta sorpresa que fue parte del comentado festejo en la isla, al que acudieron solo 40 personas, también la disfrutaron sus seres queridos, según contó en sus redes sociales al compartir las impresionantes imágenes de su progenitor recreado en el plano virtual. “Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más considerado en toda una vida. Una sorpresa especial desde el cielo. Un holograma de mi papá. ¡Es tan realista! Lo vimos una y otra vez llenos de emoción…”, escribió la también empresaria en Twitter, revelando parte del clip que ha generado un sinfín de reacciones entre los usuarios.

El mensaje de Robert a su hija Kim

A lo largo del video, que tiene una duración de poco más de dos minutos, se observa a Robert con un semblante tranquilo, luciendo un impecable traje y con toda la disposición de dirigir a su familia, especialmente a Kim, un importante mensaje. “Feliz cumpleaños Kimberly, mírate, ya tienes 40 años y has crecido, te ves hermosa, justo como cuando eras una niña. Te cuido a ti, a tus hermanas y a tu hermano y a tus hijos todos los días. A veces dejo indicios de que estoy alrededor…”, se escucha decir al holograma de Robert, que al mismo tiempo movía las manos, imitando los característicos ademanes del reconocido abogado. “¿Recuerdas cuando te llevaba a la escuela en mi pequeño Mercedes todos los días y escuchábamos esta canción juntos?”, agregó, lo que de inmediato dio pie a que comenzara a sonar el tema Who Put The Bomp, interpretado por Barry Mann.

Con una sonrisa, el holograma de Robert expresó su admiración por Kim, destacando el gran ímpetu que ella ha tenido para abrirse camino en la vida. “Estoy muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido, Kimberly, y de todo lo que has logrado, todo tu trabajo duro y los negocios que has emprendido. Pero lo más impresionante es tu compromiso por convertirte en abogada y continuar con mi legado. Es un camino largo y difícil, pero vale la pena, y estoy contigo en cada paso del camino…”, agregó, poniendo en alto la manera en que Kim logra conectar con sus raíces armenias. “Eres una orgullosa armenia, y yo soy un orgulloso padre armenio…”, expresó, para luego hablar de la faceta de Kim como mamá. “La cosa más hermosa de la que he sido testigo es verte hacer crecer a tu familia. Estás casada con el hombre más, más, más brillante en el mundo entero, Kanye West, y tú eres la madre más, más, más maravillosa para tus cuatro hermosos hijos, son perfectos…”, señaló.

Ante tales palabras, Kim no pudo sentirse más que conmovida, y así lo reiteró en sus redes. “No puedo describir lo que esto significa para mí, mis hermanas, mi hermano, mi mamá y mis amigos cercanos, vivir juntos esta experiencia. Gracias Kanye por este recuerdo que será para toda la vida”, finalizó la socialité, enteramente sorprendida por este detalle de su marido que se viralizó pocos minutos después de haberlo dado a conocer.

