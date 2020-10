¡Para derretirse! Marifer, la hija de 'El Canelo', convertida en una princesa

María Fernanda, la pequeña hija de Saúl El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, es la nena más linda, no por nada sus papás están totalmente enamorados de ella. Las redes sociales, en las que la pequeña se ha convertido en una celebridad, han mostrado en más de una ocasión al boxeador junto a ella en su faceta más tierna, de hecho, incluso a principios de año se tatuó su imagen en el brazo. Además, el tapatío y su pareja no escatiman a la hora de consentirla, y no sólo con juguetes, sino también con encantadores y lujosos diseños de ropa. Y ahora que los festejos de Halloween están en su apogeo, Marifer ha conquistado la cuenta de Instagram de su mamá con su encantador disfraz de princesa. La pequeña, que hace unos meses celebró su cumpleaños número dos, se convirtió en la más adorable cenicienta. Con un adorable vestido azul y el pelo recogido en un chongo, la hija de El Canelo posó frente a su casa, en la que seguramente ha sido una de sus postales más tiernas. "Beba, a ver voltea, voltea", le pedía insistente su mamá mientras caminaba con ella de la mano, intentando capturar el momento; haz click abajo para verla.

