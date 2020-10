Khloé Kardashian habla de su lucha contra el Covid y revela qué fue lo más difícil

En medio del lujo y el glamour que los rodea, los integrantes de la familia Kardashian han tenido que enfrentar situaciones difíciles. Khloé Kardashian bien puede dar cuenta de ello, y no sólo por los altibajos que ha vivido en su vida sentimental en el pasado, sino por cuestiones de salud. Casi a la par del criticado viaje de cumpleaños de Kim, un adelanto de Keeping Up With The Kardashians reveló que Koko tuvo Covid-19 al inicio de la pandemia, diagnóstico que se había mantenido en secreto hasta ahora. Luego de haber superado la enfermedad, la celeb ha abierto su corazón para revelar que fue lo más duro de haber resultado contagiada fue tener que separarse de su pequeña True.

Los más recientes episodios de KUWTK han causado gran impacto entre los fans de esta mediática familia estadounidense, pero ninguno como el del que se mostró un adelanto hace unos días. Y es que en él se mostraron los angustiantes momentos que vivieron las Kardashian a raíz del contagio de Khloé. “Estamos esperando impacientemente los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no. Quiero decir, mi instinto me dice que sí, solo porque está muy enferma. Y eso realmente me asusta… Ella ahora está asustada y está muy nerviosa por eso”, contó Kim en el trailer del nuevo capítulo del reality, el cual mostró a Koko quejándose de los intensos dolores de cabeza y otros malestares. Además, en este avance la matriarca del clan, Kris Jenner, contó que había estado contactando a médicos, “intentando encontrar a alguien que pudiera ayudarla”.

Los temores de las Kardashian se confirmaron y Khloé dio positivo a Covid-19. “Me acabo de enterar de que tengo corona. He estado en mi habitación. Voy a estar bien, pero estuve muy mal durante un par de días”, contó la celeb de 36 años en el trailer. “Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. Yo no diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía. Déjame decirte, esa mi#%$#”6 es real. Pero todos vamos a superar esto. Que Dios nos bendiga a todos”, expresó después en un video tomado por ella misma, pues como lo indican los protocolos, tuvo que permanecer en aislamiento.

“Fue increíblemente aterrador”

Afortunadamente Khloé pudo recuperarse por completo, sin embargo, no olvida los angustiantes momentos que vivió. "Estuve en cuarentena en mi habitación durante 16 días”, contó recientemente al asistir al show de Ellen DeGeneres. En este espacio confesó además que, más allá de los fuertes síntomas que presentó, lo más duro de tener Covid-19 fue tener que estar en aislamiento y separada de su hija. “La parte más difícil, no importa lo hermoso que sea el lugar que tengas, es que te alejen de tu hijo durante tanto tiempo, porque no podía estar cerca de mi hija, fue lo más desgarrador”, confesó en la entrevista.

Koko recordó los sentimientos que la envolvieron cuando supo que se había contagiado. “Al principio, di positivo y fue increíblemente aterrador”, admitió. “Quiero decir, todavía da miedo, pero especialmente entonces, cuando todo el mundo se estaba cerrando y realmente no teníamos ninguna información o la información que teníamos cambiaba cada día”, señaló. Además, aseguró que ella tomó medidas de precaución, pese a que en ese entonces aún había mucha incredulidad e incertidumbre sobre la enfermedad. “Recuerdo que usé cubrebocas, recuerdo que usé guantes sólo porque se especulaba sobre el Covid, pero nadie realmente lo sabía, y todos estábamos como: 'No hay forma de que pueda tener Covid’”, narró.

