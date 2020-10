De la mano de su esposo, Dulce María presume su crecido baby bump

Cada vez falta menos para que Dulce María y su esposo Paco Álvarez le den la bienvenida a su bebé, un momento que esperan llenos de ilusión. La pareja, que celebró hace poco el primer aniversario de su boda civil, se ha dejado ver muy emocionada conforme se acerca el gran día. Luego de que el pasado mes de junio anunciara que se convertirían en mamá, la cantante ha compartido con sus seguidores algunos vistazos del avance de su embarazo, como el día que reveló que tendría una niña. Y ahora ha mostrado cuán crecido está ya su baby bump, pero además ha aprovechado para dedicarle un amoroso mensaje a su esposo, quien se ha convertido en el apoyo más importante en estos momentos.

La cantante tomó su cuenta de Instagram para compartir un lindo posado de pareja, que bien podría ser uno retrato familiar, y le dedicó unas sentidas palabras a su esposo, quien ha sido su mayor apoyo en esta dulce espera. “Gracias por todo lo que haces por nosotras. Eres un hombre hermoso por dentro y por fuera”, escribió la cantante al inicio de la publicación. “Me encanta saber que compartimos la vida siempre de la mano, con mucho amor, sin importar si son días grises, de tormenta o llenos de sol...”, continuó en su mensaje antes de finalizar: “Amo la familia que estamos formando. Te amo”. La estrella de RBD ha sido clara al reconocer que en este proceso camino a ser mujer, ha vivido algunos momentos difíciles, sin embargo ha buscado refugiarse en el amor de los suyos.

Al parecer esta espontánea sesión de fotos tuvo lugar en un tranquilo picnic de dos, pues la pareja posó sentada en el pasto, relajada y sobre todo enamorada. Dulce María lució bellísima, con el brillo natural que irradia una mujer feliz y embarazada. Además llevó una blusa roja de estilo bohemio que llevaba se convirtió en la pieza perfecta para lucir su crecido baby bump, el cual ella no dejó de tocar con ternura. Los seguidores de la cantante no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes cariñosos y manifestando su ilusión por verla debutar como mamá. Pero el comentario que destacó entre todos fue justamente el de su esposo, quien aprovechó el post para responder a la sentida dedicatoria de la intérprete. “¡Yo las amo a ti y a mi bebita! Tú mereces todo el amor del mundo y nuestra hija y yo te lo vamos a dar siempre”, escribió Paco.

Dulce María ha mantenido a sus fans al tanto de su dulce espera, compartiendo con ellos no sólo fotos, sino también sus pensamientos en esta importante etapa. Hace un par de semanas, quiso celebrar sus 7.8 millones de seguidores en Instagram y para hacerlo compartió unas lindas fotos pre mamá que dejaron ver su pancita en todo su esplendor. “Soy casi como una luna llena porque todavía nos falta crecer un poquito más”, escribió entonces. “Les mando muchas bendiciones y gracias por estar al pendiente de mí, de mis proyectos y ser parte de este momento tan especial, llenándonos de amor y mensajes bonitos para mi bebé y para la nueva familia que estamos formando Paco y yo, los quiero mucho”, agregó.

El nombre de su nena, ¿un tributo a RBD?

Luego de que Dulce dio a conocer que se convertiría en madre de una niña, algunos fans se apresuraron a pensar en que podría llamarla Roberta, como el personaje que interpretó entre 2004 y 2006 en la exitosa telenovela Rebelde. Ante la insistencia de sus seguidores, la cantante tocó este tema en una charla en vivo en Instagram el pasado mes de septiembre. “Mi bebé no tiene nombre aún, no tiene nombre, todavía no sabemos, pero cuando sepamos tampoco les vamos a decir, ¡no es cierto!”, dijo entre risas a modo de broma. “La verdad es que es una de las cosas más difíciles, ponerle nombre a una niña, lo que sí les puedo decir es que es definitivo que Roberta no se va a llamar”, aseguró entonces. “Nunca, ninguna de mis hijas, y es un nombre muy bonito, es un nombre muy fuerte, un nombre padrísimo, pero no tiene nada que ver con cómo me gustaría ponerle a mis hijas o a mis hijos o lo que sea”, agregó.

