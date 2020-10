¡Sorpresa! Scarlett Johansson y Colin Jost se han casado en una ceremonia secreta

No solo las princesas se han casado de forma sorpresiva esta cuarentena, Scarlett Johansson ha hecho lo propio con el comediante Colin Jost. Después de haberse comprometido en mayo del año pasado, la pareja se ha casado en una discreta ceremonia en fin de semana pasado, según reportan medios internacionales basándose en la publicación de Instagram de la organización caritativa Meals on Wheels America. Al parecer, la famosa pareja decidió utilizar su buena noticia para llamar la atención a una buena causa que necesita de ayuda en estos momentos.

Con una imagen en la que se ve a un ferry en Staten Island con las tradicionales latas del coche de novios y la frase “Recién casados”, se publicó el mensaje: “Estamos emocionados de anunciar que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron el fin de semana en una ceremonia íntima con su familia inmediata y sus seres queridos, siguiendo las precauciones de seguridad por el Covid-19, según dicta la CDC. Su deseo de bodas es ayudar a hacer la diferencia en adultos mayores vulnerables durante estos difíciles momentos al apoyar a Meals on Wheels America. Por favor, considera una donación para celebrar a la feliz pareja”.

La buena nueva llega después de que en redes sociales corriera una imagen de un Save the Date del enlace. Curiosamente, lejos del glamour de Hollywood, la imagen que se veía era de una tarjeta cualquiera con las palabras Save the Date escritas a mano, un toque de humor que va muy de la mano con la personalidad del novio. La pareja tenía planes de casarse este año pero, como miles de parejas, vieron truncados sus planes debido a la pandemia. Hace poco, durante una entrevista con Andy Cohen, Colin explicó: “Éste no es el momento de juntar a todos tus parientes mayores y en riesgo en un gran grupo. No sé cuándo llegará ese momento”. Al parecer, al ver que la situación no mejoraba, decidieron llegar al altar de forma más privada.

La pareja se comprometió en mayo del 2019 después de tener dos años de relación. Fue en julio cuando se vio por primera vez el espectacular anillo de compromiso de 11 quilates, durante la presentación de la nueva entrega de Black Widow en la Comic-Con de San Diego. Con un gran diamante en forma de pera, se ha reportado que la sortija fue un diseño de Taffin de Givenchy.

Su historia de amor

La primera vez en la que se les vio aparecer juntos como pareja fue en noviembre del 2017. Después de haber sido vistos en Nueva York, presumieron su amor en SNL, donde Colin trabaja. Curiosamente, a pesar de que comenzaron su relación hasta el 2017, la primera vez que se conocieron fue once años antes, cuando la actriz fue invitada a Saturday Night Live, show del que Colin fue primero escritor y desde hace algunos años comediante en pantalla. Antes de confirmar su relación, Colin se refirió a ese primer encuentro diciendo: “La primera vez que ella condujo fue el primer año que yo fui escritor del show. Así que nos hemos conocido desde entonces…ella es la mejor”. Una vez hecha pública su relación, Colin acompañó a Scarlett en una alfombra roja para la premier de Avengers: Endgame.

Esta es la tercera boda de la actriz, quien estuvo casada con Ryan Reynolds del 2008 al 2011 y después con el periodista, Romain Dauriac, del 2014 al 2017. Con este último comparte a su pequeña hija, Rose Dorothy, de seis años. Mientras que es el primer enlace para Colin, quien se ha mostrado enormemente enamorado de la actriz.

