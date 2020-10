Un nuevo giro en la batalla legal de Brad Pitt y Angelina Jolie

Han pasado cuatro años desde que anunciaron su separación, pero Brad Pitt y Angelina Jolie siguen enfrascados en una batalla legal en su divorcio, en el que el punto clave es la custodia de sus seis hijos. Cuando parecía que las aguas estaban más calmadas, después de que se reportara que en la cuarentena habían logrado avanzar en sus acuerdos y tras la decisión de mantener en el caso al juez que la actriz había pedido retirar, ahora se reporta una nueva situación. Según el tabloide británico, Dailymail, Angelina ya no será representada por Priya Sopori, quien llevaba el caso desde que en el 2018 Laura Wesser dejara el caso. No se sabe si la decisión la ha tomado la actriz o la abogada, pero se reporta que su separación profesional es un hecho.

Según reporta el tabloide, la petición del retiro de la abogada fue hecha en la Suprema Corte de Los Ángeles. Aunque no se sabe los motivos detrás de esta decisión, se anticipa que es un movimiento más en el juicio en el que se sabe que Pitt está buscando un acuerdo 50/50 en la custodia de sus hijos, mientras la actriz querría un escenario diferente. Esto había pasado antes, en el 2018, cuando Angelina también prescindió de los servicios de Laura Wesser, una de las abogadas más reconocidas en Hollywood. Tras esta situación Angelina fue representada por Samantha DeJean, quien trabajaba en colaboración con Sopori.

Este movimiento se da en anticipación del juicio que se espera se lleve a cabo de forma privada. De acuerdo a distintos medios, los documentos de la Corte, apuntan a que por lo menos 21 personas serán llamadas a testificar para decidir cómo se dividirá la custodia de los seis hijos de la pareja. Asistentes personales, actores, psicólogos y expertos, son solamente algunos de los llamados a declarar en esta situación que se ha alargado por varios años ya. Se espera que sea en diciembre cuando los protagonistas de Mr. and Mrs. Smith se vean las caras para poner punto final de una vez por todas a estos cuatro años de litigio.

El último revés que se vio en el caso

Aunque a paso lento, el juicio de la pareja ha ido avanzando en los últimos años. Fue apenas a principios de este mes cuando se dio a conocer a través de US Weekly que la Corte había rechazado la petición de Angelina de cambiar al juez privado al que se le otorgó el caso. El deseo de la actriz venía de considerar que el juez John W. Ouderkirk estaba vinculado con la representante legal de Pitt a través de otro caso. Según se explicó en su momento, el juez no informó de este vínculo oportunamente y Angelina pedía que fuera retirado del caso, algo que no se le concedió. La petición que se realizó en agosto pasado, fue negada a principios de mes cuando se estableció que Orderkirk sería el encargado de llevar el juicio.

Al parecer, la gran diferencia entre Pitt y Jolie no está en quién se quede a los niños la mayor parte del tiempo, sino en la residencia permanente que tendrán los seis chicos (uno de los cuales ya es mayor y vive en Asia realizando sus estudios universitarios). Mientras Angelina ha hablado públicamente de su deseo de llevar a su familia fuera de Estados Unidos, se reporta que Brad desea que se mantengan en el país para poder convivir con ellos. En los meses de cuarentena, se dijo que la pareja permaneció a pocos kilómetros de distancia para poder compartir el tiempo con los chicos.

