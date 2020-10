El contundente mensaje de Michelle Salas a los críticos: 'Nadie tiene derecho de hacer sentir mal a nadie'

Convertida en todo un referente de la moda y la belleza, Michelle Salas no pierde la oportunidad de compartir con sus seguidores consejos sobre sus rutinas, así como algunos vistazos de las actividades que realiza día a día. Sin embargo, en medio de los halagos y comentarios que suele recibir en redes sociales, de vez en cuando se cuelan críticas y mensajes negativos, algunos sobre su imagen. La joven, quien ya ha manifestado su postura ante esta situación, ha hablado nuevamente al respecto y de manera enérgica ha reafirmado su rechazo ante este tipo de actitudes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS OMO ÉSTA:

Luego de compartir un breve recuento de su ajetreado día y de revelar algunas novedades sobre su nuevo proyecto de belleza, Michelle quiso enviar un contundente mensaje en respuesta a una situación que se ha dado a raíz de sus publicaciones en redes sociales. “Yo no soy muy de meterme, la verdad, en comentarios, y la gente que me conoce lo sabe y siempre, toda mi vida he estado rodeada de comentarios y de lo que la gente opina… Digo esto, no necesariamente por algo personal mío, porque como les repito, yo ya estoy acostumbrada y la verdad es que hoy en día no me afecta”, expresó la influencer al inicio de una serie de videos que publicó en sus Instagram Stories.

VER GALERÍA

“Lo digo por lo siguiente: número 1, si a mí no me afecta es una cosa, pero esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a otra persona que a lo mejor a esa persona sí le afecta”, continuó e Michelle, sin revelar ni ningún nombre en particular. “No se me hace chido, no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema como para… si no tienes nada nada bueno que decir, entonces ponte a coser, o no sé, cocina… ve una película con tu novio, marido, amante, lo que sea”, expresó la joven con total franqueza.

VER GALERÍA

"Vive y deja vivir"

Más adelante en sus historias, la hija de Stephanie Salas ahondó en los motivos que la motivaron a referirse nuevamente a este tipo de comentarios negativos en redes sociales. “Se los digo porque me llamó la atención que el otro día hice un reel, y de hecho ahorita el que acabo de subir también, es el mismo rollo de: ‘Qué te hiciste en la boca, ya déjate de inyectar, pareces trasvesti’”, señaló la joven citando algunas de las críticas que han hecho sobre su apariencia. Sincera, Michelle aclaró que lo único detrás del aspecto de su rostro en ducha ocasión era un maquillaje profesional, pues había tenido una sesión fotográfica, así como un filtro, algo que ella nunca ha negado usar. “Se los voy a compartir porque ya veo que de verdad hay mucha gente que no ha descubierto el mundo de los filtros”, señaló.

Si bien Michelle señaló que las críticas eran infundadas, sí dejó claro que si ella o alguien más decide recurrir a algún tipo de retoque estético, es algo que no concierne a terceros. “Lo único que quiero decir es que si Juanita Pérez o yo o quien sea mañana se quiere arrancar la cara y ponérsela de Blancanieves, pues ese es problema de ella o mío o de quien sea”, expresó. Finalmente, la joven compartió una reflexión sobre este tipo de interacciones negativas en redes sociales, reiterando de tajo su rechazo ante este tipo de ataques. “Yo creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie. Y si realmente tienes tiempo para eso, no sé, es que te sobra mucho tiempo, fin del comunicado”, continuó. “Vive y deja vivir, eso yo creo es muy importante, para mí, para ti, para todos, para el mundo”, finalizó.

VER GALERÍA