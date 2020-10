Chrissy Teigen abre su corazón y con un conmovedor artículo habla de la pérdida de su bebé

A finales de septiembre pasado, Chrissy Teigen tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la dolorosa pérdida de su tercer hijo, un bebé que murió por complicaciones durante la gestación, según ha revelado en un ensayó que escribió para un medio de comunicación. A través esta misma red social, la exmodelo compartió la publicación en la que plasmó uno de los capítulos más difíciles de su vida: “No sabía cómo volver a la vida real, así que escribí este artículo para Medium con la esperanza de poder seguir adelante, de alguna manera, pero tan pronto como lo publiqué, las lágrimas salieron volando porque se sentía tanto. No quiero no recordar nunca a Jack. Gracias a todos los que han sido tan amables”, escribió al lado de la publicación en la que abrió su corazón y reveló detalles muy personales de la despedida de su hijo. Tal como lo reveló John Legend, hace unos días, su esposa se tomó el tiempo para hablar de lo sucedido y lo ha hecho con la sinceridad que siempre la ha caracterizado.

Chrissy preparó un texto muy transparente en el que dejó sus sentimientos al descubierto y narró cómo fueron las complicaciones que sufrió en el embarazo: “No tenía idea de cuándo estaría lista para escribir esto. Parte de mí pensó que sería desde el principio cuando todavía sentía el dolor de lo que sucedió. Pensé que me sentaría en la esquina de mi habitación con las luces apagadas, simplemente dejando salir mis pensamientos. Tomaría una copa de vino tinto, acomodaría con una manta y finalmente tendría la oportunidad de hablar de lo que sucedió. Lo que sucedió es que ella dio luz a su tercer hijo, un hijo llamado Jack, que nació muerto después de graves complicaciones a los cuatro meses de embarazo”, escribió en la primera parte del artículo.

La esposa de John Legend continuó tomándose un tiempo para agradecer por las infinitas muestras de cariño que la han ayudado mucho en el proceso: “Se siente bien comenzar con un agradecimiento. Después de que perdimos a Jack, me siento increíblemente preocupada por no poder agradecer a todos por su extrema amabilidad. Muchos compartieron experiencias personales increíbles”. La modelo continuó hablando de las complicaciones que sufrió durante este embarazo: “En este punto ya había aceptado lo que sucedería: me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre. Anteriormente estuve en reposo en cama durante más de un mes, sólo tratando de que el pequeño llegara a las 28 semanas, una etapa más segura para el feto. Siempre había tenido problemas con la placenta. Tuve que dar a luz a Miles meses antes porque su estómago no estaba recibiendo suficiente comida de mi placenta. Pero este fue mi primer desprendimiento. Lo monitoreamos muy de cerca, esperando que las cosas se curaran y se detuvieran. En la cama, sangraba y sangraba, levemente, pero todo el día, cambiando mis propios pañales cada dos horas, cuando la sangre se volvía incómoda”, se lee.

Después de luchar por mantener con vida a su bebé y antes de que su vida se pusiera en peligro, los médicos le dieron la noticia que no hubiera querido haber escuchado: “Esa tarde noche me dijeron que sería hora de dejarlo ir por la mañana. Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, mi respiración no pudo alcanzar mi propia tristeza increíblemente profunda. Escribir esto hizo que el dolor se sintiera de nuevo. Me pusieron oxígeno sobre la nariz y la boca y esa fue la primera imagen que vi. Tristeza absoluta y total”. Sobre las conmovedoras fotos del nacimiento de su bebé que publicó en redes dijo: “Le expliqué a un John muy indeciso, que las necesitaba y que no quería tener que preguntar nunca. Que sólo tenía que hacerlo. Lo odiaba, se podría decir, no tenía sentido para él. Pero sabía que necesitaba saber de este momento para siempre, de la misma manera que necesitaba recordarnos besándonos al final del pasillo, de la misma manera que necesitaba recordar nuestras lágrimas después de Luna y Miles. Y sabía absolutamente que necesitaba compartir esta historia. Lo viví, elegí hacerlo y, más que nada, estabas fotos no son para nadie más que las personas que han vivido esto o tiene la curiosidad de preguntarse cómo es algo como esto”.

Jack, siempre estará en casa

La modelo dio detalles de la dolorosa despedida, contó que las cenizas de su bebé esperan en casa para ser enterradas a los pies de un árbol, un lugar donde siempre estará muy presente para la familia. Sobre su ausencia, Chrissy hizo una poderosa reflexión: “La gente dice que una experiencia como esta crea un agujero en tu corazón, ciertamente se hizo un agujero, pero se llenó con el amor de algo que amaba tanto. No se siente vacío, este espacio, se siente lleno. En ocasiones me encuentro llorando, pensando en lo feliz que soy de tener dos niños pequeños increíblemente maravillosos que llenan esta casa de amor (…) también lloro cuando me enojo conmigo misma por ser demasiado feliz”, escribió en la parte final del artículo que se convirtió en forma de anunciar su regreso: “Escribo esto porque sabía que tenía que decir algo antes de poder seguir adelante y volver a la vida, así que realmente les agradezco por permitir hacerlo”, finalizó.