Esta actriz de 'Emily in Paris' narra cómo enfrentó su diagnóstico de cáncer cuando tenía apenas 15 años

Sin duda alguna, uno de los personajes que se han robado el corazón de todos en la serie Emily in Paris, es el de Mindy, interpretado por Ashley Park. Y es que la actuación de la actriz de origen coreano ha sido de lo más simpática y encantadora, por lo que de inmediato se ha convertido en uno de los favoritos del público, además del que interpretan Lily Collins -con todo y sus espectaculares looks-, y Lucas Bravo, el galán de moda. Sin embargo, detrás de la sonrisa de Ashley, hay una dura e inspiradora historia de superación, la cual enfrentó durante su adolescencia, luego de ser diagnosticada con leucemia.

Así lo reveló Park durante una reciente entrevista, en la que habló con total apertura de esta difícil prueba que enfrentó justo cuando cumplía los 15 años, y que le ha servido para fortalecerse y enfrentar con una renovada perspectiva su realidad. Y aunque reconoce que no tienen ningún problema en hablar sobre el tema, también explica que en ocasiones no es necesario que la vean bajo la luz de la chica que superó el cáncer. “Hay mucha gente que me pregunta acerca de mi experiencia con el cáncer. No me importa en absoluto hablar del tema ya que creo que es importante abordarlo. Es importante verbalizarlo, pero también aprecio cuando no me piden que hable sobre dicha experiencia o cuando no mencionan ‘todo lo que he pasado en la vida’”, declaró a la revista Cosmopolitan.

En ese mismo sentido, la actriz de 29 años reveló que fue muy duro para ella enfrentarse a su enfermedad, pues además de haber estado siempre en contra de los estereotipos, el cáncer y sus efectos podrían añadirle una etiqueta más, todo esto mientras atravesaba por la adolescencia. “Nunca quise ser etiquetada como la ‘chica asiática’, sino que quería ser una chica más, luego cumplí los 16 años y resultaba que era la chica calva y enferma. En ese momento no quería pensar acerca de que podía quedarme estéril o que mi corazón se podía parar, porque una vez que lo dices en voz alta, ya lo estás pensando”, relató conmovida.

Por fortuna, Ashley superó la enfermedad satisfactoriamente, por lo que hoy en día ha logrado dejar atrás ese capítulo, con una nueva perspectiva de vida y siendo más empática con los demás. “Cuando pasas por algo así, no quieres que nadie más tenga que vivirlo. Y aunque mi cuerpo haya superado dicha enfermedad, si hubiera dejado que me afectara, habría sido como si hubiera ganado”, expresó optimista.

El teatro, su gran terapia

Ashley Park es poseedora de una gran trayectoria como actriz y cantante. La artista ha estado nominada a importantes galardones como el Grammy y el Tony. Recientemente formó parte de la adaptación de musical de la película Mean Girls en Broadway, en donde interpretó el papel de Gretchen Wieners. De hecho, es tan apasionada a su profesión, que Ashley encontró en el teatro y la actuación, la forma de fortalecerse y superar el oscuro momento que vivió.

“(Cuando pasas por algo similar) Sientes como si te lo hubieran arrebatado todo y eso es lo más humano por lo que puedes pasar… Recuerdo que la gente me decía, justo de haber superado mi enfermedad: ‘Debería ir a terapia’”, confesó a Play Bill en 2016. “¡(Pero) mi terapia es el teatro!”, expresó.