Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX, anuncia que dio positivo a Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que ha dado positivo a la prueba de Covid-19, situación por la cual estará en cuarentena, aunque no alejada del trabajo pues sus planes es seguir gobernando desde casa. Como otros funcionarios públicos, Sheinbaum eligió las redes sociales para dar a conocer la noticia de su diagnóstico: “Ayer por la noche me informaron que di positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien, fuerte y estoy con seguimiento médico de @SsaludCdMx y @Incmnszmx. Hasta ahora sin síntomas. Seguiré trabajando y coordinando todas las actividades a distancia, como el mismo empeño que siempre”, se lee en la publicación de la Jefa de Gobierno, información que de inmediato se convirtió en tendencia en internet.

Tras su anuncio en Twitter, la Jefa de Gobierno se conectó, en punto del medio día de este 27 de octubre, a su conferencia de prensa para dar su Informe Covid. Antes de revelar las cifras de la enfermedad en la Ciudad de México, comentó: “Como les dije en otras ocasiones, me saco la prueba cada 15 días desde hace ya un buen rato, la anterior había sido el 12 de octubre, que había salido yo negativa, y ayer me tomé la prueba, ya muy noche, me mandaron el resultado y salí positiva, no tengo ningún síntoma. Vamos a estar aquí desde casa, aislados, la doctora Oliva me está dando seguimiento y también desde el Instituto Nacional de Nutrición, que tengo mi carnet desde hace tiempo”. La encargada de cuidar su salud es la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la CDMX.

En los últimos días, la Jefa de Gobierno asistió a una reunión de trabajo en la que también participó Rafael Ojeda, Secretario de Marina quien recientemente resultó positivo en Covid-19, noticia que dio a conocer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la mañanera del pasado 18 de octubre, cuando disculpó al almirante por su ausencia: “En esta ocasión no nos acompaña por estar afectado por el Covid”, dijo el mandatario. En agosto pasado, Claudia ya había estado en cuarentena luego de tener contacto con el Secretario de Cultura de CDMX, José Alfonso Suárez del Real, quien había anunciado que padecía el virus.

Desde que comenzó la contingencia sanitaria el gobierno de nuestro país a estado practicando test a sus funcionarios con el objetivo de controlar de alguna manera los contagios. Como parte de los protocolos está la cuarentena obligatoria en caso de haber estado cerca de algún positivo a Covid-19, tal como ella lo explicó en agosto pasado cuando estuvo trabajando en casa durante unos días, tras convivir con Suárez del Real: “Nuestro Srio de Gobierno @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estor en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a la conferencia”, escribió hace un par de meses en Twitter.

El semáforo continúa en naranja en la CDMX

El pasado fin de semana, Sheinbaum dio a conocer que, en la Ciudad de México, el semáforo de la contingencia se mantenía en naranja: “No está en condiciones de regresar a semáforo rojo”, dijo. Esta mañana, durante su Informe Covid, la Jefa de Gobierno reveló que el día de hoy hay 155 mil 899 casos confirmados; 10 mil 683, activos y 14 mil 837 defunciones. Sobre la ocupación de camas en los hospitales, aseguró existe la disponibilidad de 64.1% de camas con ventilador: “En resumen, como ven, se ha estabilizado en la última semana la hospitalización y pensamos que este fortalecimiento del trabajo territorial que estamos haciendo nos va a ayudar mucho para que la primera semana de noviembre sigamos con la estabilización, inclusive, estamos esperando reducir un poco la hospitalización en la ciudad.