Thalía e Itatí reviven uno de sus momentos de novela más icónicos

Hace 25 años, Thalía hizo historia en la televisión al protagonizar María la del Barrio, uno de los melodramas que más reconocimiento le valió a la también cantante y que la catapultó como una de las exponentes más rentables del género de los melodramas. Sin embargo, el personaje que Thalía interpretó en esta telenovela no es el único que ha quedado en el corazón de los fans de esta producción, pues entre ellos se encuentra Soraya Montenegro, la malvada villana de la historia y que fue interpretada por Itatí Cantoral. Conscientes de la influencia que han logrado con sus interpretaciones, ambas actrices se han reunido -de manera virtual-, para recrear una de sus escenas más icónicas de la telenovela, en donde no ha podido faltar el drama y las buenas actuaciones, inspirándose en un video que se ha hecho viral en los últimos días y que se encuentra en todas las redes sociales, en el que dos hermanitas se pelean en pleno pastel de cumpleaños, luego de que una de ellas le impidiera soplar la vela a la festejada. Da play al video y no te pierdas de este épico momento de telenovela.

