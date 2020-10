Fernanda Castro narra la inexplicable situación que vivió en Los Pinos: 'Escuché que una niña estaba llorando'

Cercana con sus seguidores, Fernanda Castro suele comprtir con ellos algunos vistazos de su día a día, y de vez en cuando se anima a interactuar con ellos mediante dinámicas de preguntas y respuestas en Instagram. En la más reciente de ellas, la joven de 21 años se ha animado a relatar una experiencia muy peculiar que le tocó cuando vivía en Los Pinos. "El cuarto de mi hermana Regina estaba a lado del mío. Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá. Cuando entré no había nadie en el cuarto, entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró..." recordó la mediana de las hermanas castro Rivera, ante la petición de sus seguidores de que les contara alguna vivencia 'paranormal' ocurrida en la ex residencia oficial. En ocasiones anteriores, Fernanda ya ha hablado de su experiencia en Los Pinos, aunque había destacado otros aspectos de su vida ahí. "Me gustaban mucho los jardines porque estaban enormes y hermoso todo el tiempo. Si pueden verlos, vayan a verlos y obviamente había muchas cosas que no me gustaron", confesó hace unos meses al ser cuestionada al respecto. Haz click abajo para saber más de la inexplicable situación que vivió la joven.

Loading the player...