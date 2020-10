El nombre de Lily James involucrado en otro rumor con uno de sus co-protagonistas

Las últimas semanas no han sido fáciles para Lily James, mientras esperaba estar enfocada en el estreno de su esperada cinta Rebeca -estrenada el 21 de octubre en Netflix-, aquellas fotografías de un fin de semana romántico en Roma con Dominic West y la posterior aparición del actor con su esposa, la han puesto en el ojo del huracán. La cancelación de varias entrevistas en las últimas semanas tampoco ha ayudado en la avalancha de rumores, que ahora la vuelven a involucrar con otro de sus co-protagonistas, Armie Hammer. Recientemente divorciado y con sus propios rumores alrededor de su vida amorosa, Hammer se ha visto involucrado con Lily en los tabloides británicos, algo ante lo que ninguno de los dos se ha manifestado.

Según reporta el Dailymail, entre los motivos de separación de Hanner con su hasta hace unos meses esposa, Elizabeth Chambers, estuvo el descubrimiento de comprometedores mensajes firmados por una misteriosa mujer que se hacía llamar Adeline. Los reportes, basados meramente en especulaciones, llevan a un punto que ha llamado la atención, y es que el nombre del personaje que interpreta Lily en Rebeca, es precisamente, Adeline. Aunque en la adaptación del libro de Daphne du Maurier no se menciona directamente el nombre del personaje, en la producción todo lo relacionado con Lily fue denominado con este nombre, lo que no ha quedado libre de polémica.

Esto sumado a los rumores que apuntan a que el personal de producción notó mucha cercanía entre los protagonistas de la historia, hizo que el nombre de la actriz volviera a ponerse en los titulares de los tabloides. La realidad es que la grabación de la cinta fue a mediados del 2019, mientras que Chambers y Hammer no decidieron separarse sino hasta hace unos meses. La pareja se encontraba pasando la cuarentena en las Islas Caimán cuando el actor decidió regresar a Estados Unidos, poco tiempo después, en un comunicado conjunto informaron que habían decidido poner punto final a su relación.

Su propia controversia

Con una imagen de los inicios de su relación, escribieron en sus respectivas cuentas de Instagram: “Trece años como mejores amigos, almas gemelas, pareja y luego como padres. Ha sido una aventura increíble, pero juntos, hemos decidido dar vuelta a la página y seguir delante de nuestro matrimonio. Mientras entramos a este próximo capítulo, nuestros hijos y nuestra relación como padres y queridos amigos, permanecerán siendo nuestra prioridad. Entendemos que estas noticias se prestan para el diálogo público, pero en el interés de nuestros hijos y nuestra familia, pedimos privacidad, compasión y año en estos momentos”.

Aunque la separación parecía ser amigable, en las últimas semanas, Armie ha solicitado a la Corte su intervención para el regreso de su exmujer y sus hijos a Estados Unidos. En los documentos de la Corte, el actor escribió: “Cuando le pregunté a Elizabeth cuándo volvería a casa, al principio me dijo los aeropuertos estaban cerrados. Después me informó a través de sus abogados que los vuelos estaban meramente limitados, pero que ella y nuestros hijos estarían de regreso en Los Ángeles en el primer vuelo en octubre. Ahora han pasado varias semanas de octubre y no han vuelto. Creo que los dos somos buenos y amorosos padres, y he tratado ser paciente pues sé que estos son tiempos estresantes para todos los que estamos lidiando con la pandemia del coronavirus. No tengo dudas de que Elizabeth y yo queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero no he visto a nuestros hijos desde julio y los extraño profundamente”.

