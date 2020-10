América Guinart revela la petición que le hizo la familia Fernández durante su matrimonio con 'El Potrillo'

Aunque hace más de 20 años que se separaron, América Guinart y Alejandro Fernández han construido una relación basada en el respeto, la cordialidad y en el gran amor que ambos tienen por sus tres hijos: Alex, América y Camila. Además, la madre de los tres hijos mayores de ‘El Potrillo’ también ha forjado un vínculo muy especial con los papás del intérprete, el cantante Vicente Fernández y doña Cuquita, pues fueron ellos quienes durante el tiempo que duró su matrimonio con Alejandro, le dieron algunos consejos para lidiar con la fama de su entonces esposo y todo lo que implicaba, aunque eso también significara que América no pudiera acompañar al artista en sus giras y mantener un perfil bajo ante la prensa.

Así lo reveló Guinart durante una reciente entrevista, en la que a corazón abierto habló sobre los consejos que recibió de parte de los papás de Alejandro y de cómo fue ser esposa de uno de los cantantes más reconocidos de México. “Cuando estaba con Alejandro, realmente yo no iba mucho con él a lugares donde había prensa, incluso presentaciones de él no iban mucho con él, porque era como una regla que tenían en su familia y yo no lo acompañaba casi a ningún lado”, reveló la tapatía al programa De Primera Mano. “Lidiar en aquel entonces con la prensa no era tanto, ahí lo difícil era lidiar con los chismes que le sacaban a él”, agregó.

A pesar de lo estricto que pudiera sonar, América nunca tomó a mal el que le sugirieran se mantuviera alejada del ojo público, pues siempre fue consciente de la gran responsabilidad que tenía al pertenecer a una dinastía tan importante. “Eran otros tiempos, no era a lo mejor que le prohibían, pero sí le sugerían. Y yo sé que no lo hacían en mal plan porque mi mamá Cuca también me decía: ‘Veme a mí, cuándo me has visto con él’, porque en ese entonces mamá Cuca no lo acompañaba (a Vicente Fernández), después ya sí”, aseguró.

Sobre su relación con Alejandro Fernández y la forma en la que han logrado mantener esa cordialidad al paso de los años y a pesar de las diferencias que pudieron tener en el pasado, América apuntó: “En realidad siempre tuvimos muy claro que los niños tenían que saber que una cosa eran las broncas de nosotros y otra el amor que les tenemos a los tres, que es infinito, que ellos fueron niños deseados, planeados. Ellos realmente vinieron a hacer nuestras vidas mejores, porque tanto Alejandro como yo pensamos que son lo mejor que tenemos en la vida”, expresó.

¿Se volverá a casar?

En la misma charla, América Guinart habló sobre los preparativos sobre la boda de su hijo Alex Fernández, quien hace poco se comprometió con su novia Alexia Hernández, con quien lleva casi 10 años de relación, además del momento tan importante que vivieron hace unos meses al celebrar la boda de Camila, una de sus mellizas. En medio de este ambiente nupcial en el que se ha visto envuelta su familia, América no pudo evitar hablar de su vida sentimental y de lo que desea para su futuro, dejando abierta la posibilidad de caminar al altar del brazo de su actual pareja.

“He pasado por muchas etapas: cuando recién me separé yo no quería saber como que de hombres en mi vida”, explicó América al programa De Primera Mano al ser cuestionada sobre la posibilidad de volverse a casar. “Pero de un tiempo para acá tuve una plática precisamente con mi actual pareja, en la que ya me dejó dudando (sobre) si me quiero volver a casar o no. Entonces de repente dije sí quiero”, confesó emocionada. “Sabes qué, si quiero volverme a casar, tienes razón, es más estabilidad, sí me quiero volver a casar”, agregó.