¿Seguirá los pasos de sus papás? Eduardo Capetillo Jr lo revela

Además de ser guapo, Eduardo Capetillo Jr es un joven de muchas facetas, pues no solo es apasionado de su vida en el rancho y de las motocicletas, también ha dado muestra de que gracias a sus famosos padres, -Eduardo Capetillo y Biby Gaytán-, es digno heredero de un talento artístico. De hecho, en días pasados, él y su papá fueron los protagonistas de un mágico instante, interpretando juntos el tema titulado Más que alcanzar una estrella, actuación que conmovió hasta las lágrimas a Biby y que fue la sensación entre los fanáticos de la familia. Por ahora, el primogénito de los Capetillo tiene muy claro su gusto por los escenarios, por lo que muchos se han preguntado si en algún momento tomará la decisión de dedicarse de lleno a esta profesión.

De lo más amable, Eduardo Jr se tomó un tiempo para platicar con la prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde al ser cuestionado sobre sus comentadas interpretaciones, reveló si ha pensado en llevar esta pasión más allá de las redes sociales, y si incluso ha contemplado en lanzar una carrera como solista. Así mismo, confesó que a la par de lo musical, existe otro aspecto que le genera interés. “Me encanta la música, hoy en día no es un plan, pero sí, me encanta la música. Me gusta mucho la actuación, pero mi pasión realmente es la música…”, reveló en entrevista con el periodista Edén Dorantes, guardando discreción en torno al tema.

Por ahora, y gracias a la aceptación que ha tenido su faceta musical haciendo mancuerna con su papá, es probable que próximamente sus fanáticos sean testigos de otro gran momento, al menos así lo dejó ver el joven cuando se le preguntó si se encuentran trabajando en algo especial. “Él ahí ya les irá compartiendo poco a poco en sus redes sociales, qué va a ir saliendo y demás…”, explicó de lo más sonriente. A propósito de su padre, aprovechó para reiterar el gran cariño que los mantiene unidos y siempre convertidos en los mejores cómplices. “Lo amo con todo mi corazón y es el mejor papá del mundo. Desde chico hago muchas actividades con él; andar en moto, compartir el tema musical juntos, de irnos al rancho juntos a pasar los días, montar a caballo, la verdad agradezco mucho que es un papá joven…”, aseguró.

Eduardo Jr, el relato de sus inicios en la música

Recientemente, Eduardo Capetillo compartió una conferencia virtual en la que destapó aspectos muy personales sobre su vida, evocando aquel instante en que su hijo, Eduardo Capetillo Jr, daba sus primeros pasos en la música. Sin embargo, ese bello episodio ha sido de profunda reflexión para el intérprete, quien ha logrado cada día convertirse en una mejor persona. “Recuerdo hace muchos años, a un muchachito de 12 años que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, sus bracitos apenas le daban para tocar los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario. Vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado y apenas podría hablar… y me perdí ese momento, me perdía ese regalo de la vida…”, dijo, un emotivo discurso que provocó las lágrimas de Biby, quien escuchaba muy atenta las palabras de su marido.

Pero fue gracias a ese mágico acontecimiento que Eduardo pudo hacer una fuerte, -y pública-, declaración de amor por su hijo, cumpliendo uno de sus más grandes sueños, en el que la música y su pasión por la interpretación jugaron un papel primordial. “Hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con toda mi alma…”, dijo Capetillo, sellando este encuentro con un gran abrazo.

