Adrián Uribe presenta a su bebita y revela detalles de su llegada

La dulce espera en la que se encontraban Adrián Uribe y su prometida Thuany Martins llegó a su término este fin de semana con el nacimiento de su pequeña hija. Esta inmejorable buena nueva ha ocurrido apenas unas semanas después de que la pareja decidiera sellar con amor con un compromiso. En medio de esta inmensa felicidad que los envuelve, el actor y su amada ha querido compartir su primer posado como familia, presentando formalmente a su nena. A su vez, el también comediante, ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras llenas de afecto y agradecimiento a la modelo, quien ha hecho posible su sueño de tener una hija.

Emocionado, Adrián tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos detalles de la llegada de su nena. “Queremos compartirles que este sábado 24 de octubre a las 7:05 am llegó a este mundo nuestra hija”, escribió el actor al publicar una linda postal en la que se le ve cargando delicadamente a su hija mientras posa junto a Thuany. Si bien la pareja se encontraba usando indumentaria de protección incluidos cubrebocas, eso no impidió adivinar su expresión de alegría por convertirse en padres. Uribe aprovechó el espacio para mostrar su gratitud por este feliz acontecimiento, precisando que tanto la mamá como la bebita se encuentran muy bien: “Gracias a Dios y al equipo médico tanto ella como su mamá están en perfecto estado”, agregó en su post, aunque no reveló si él y su prometida ya eligieron el nombre que llevará su pequeña.

En la publicación del famoso papá Thuany tuvo una mención muy especial. “Mi amor, mis respetos para ti por lo valiente que fuiste en lograr tan hermoso parto natural sin anestesia”, escribió el actor al detallar otros pormenores sobre la llegada al mundo de su bebita. “Solo puedo decirte que te admiro por la gran mujer que eres y estoy seguro de que nuestra hija siempre se sentirá muy orgullosa de tener una madre como tú. ¡Te amooo!”, finalizó. Tan pronto Adrián hizo esta publicación, sus fans, amigos y colegas se volcaron en muestras de cariño, felicitándolo por esta buena nueva y enviándole sus mejores deseos a él y a su familia. Momentos después. el actor compartió en sus Instagram Stories la más tierna postal de su amada cargando a su nena mientras la veía completamente enamorada. "Te amo", escribió él etiquetando a Thuany, quien asu vez retomó la imagen en su cuenta.

Thuany y su debut como mamá

La mamá primeriza no se quedó atrás y en su propia cuenta de Instagram publicó la misma imagen que Adrián para presentarle su hija a sus seguidores y compartir cómo ha sido sus primeros instantes en la maternidad. Al igual que lo hizo su prometido, la modelo detalló la fecha y hora en la que su princesa llegó al mundo, y no escatimó en palabras para agradecer por esta inolvidable experiencia. “Gracias Dios por permitirme traer al mundo nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, ¡nuestra bendición!”, escribió Thuany, ahondando en lo que ya había mencionado el actor sobre la llegada de su bebé.

La modelo de origen brasileño hizo además en su post una dedicatoria muy emotiva al padre de su nena: “Gracias a ti amor de mi vida por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que sí, confiaste en mí, en mi cuerpo”, compartió. “Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo. ¡Te amamos mucho mi amor!”, continuó en su sentida publicación, la cual finalizó con una cita con la que al parecer ha resumido su debut en la maternidad: “El parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que conocerás al amor de tu vida”, escribió.

