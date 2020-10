¡Ya nació! Adrián Uribe y Thuany Martins han dado la bienvenida a su bebita

Luego de una dulce espera llena de momentos muy especiales y emotivos, Thuany Martins y Adrián Uribe han dejado de contar los meses y días, y por fin han podido cagar en sus brazos por primera vez a su primera hija. La noticia del nacimiento de su bebé lo han dado a conocer a través de las redes sociales de Televisa Espectáculos, en donde además han compartido la primera fotografía de su bebita. Sin duda alguna, este momento tan esperado ha sido la cereza del pastel, en medio del idílico momento que vive la pareja, pues recordemos que apenas hace dos semanas Adrián y Thuany se comprometieron.

“¡Nació la bebé de @adrianuribe & @thuanymart! ¡Felicidades!”, se puede leer en la publicación que ha hecho Televisa Espectáculos en su su perfil de Instagram, información que también ha sido retomada por el sitio Las Estrellas. Junto al mensaje, han adjuntado una tierna postal en la que se puede observar las manos de Adrián y Thuany, entrelazadas con las de su pequeña hija, de quien hasta ahora no se ha revelado el nombre que han elegido, ni mas detalles sobre el esperado nacimiento.

Apenas hace una semana, Adrián Uribe celebraba por todo lo alto que Thuany había llegado prácticamente al término de su embarazo, por lo que era cuestión de días para que su pequeñita llegara al mundo. “¡A punto de explotar! Te amo @thuanymart”, escribió el actor en aquella ocasión en su perfil de Instagram, junto a una fotografía en la que se le podía ver acompañado de Thuany, quien posaba de lo más sonriente, mientras presumía orgullosa su gran pancita de embarazo. De hecho, a lo largo de los nueve meses de su dulce espera, la pareja se encargó de documentar mes con mes el desarrollo de su embarazo a través de sus redes sociales, en donde sus fans pudieron ser testigos de esta tierna etapa de la vida del actor y su prometida.

Fue el pasado 31 de mayo, que Adrián Uribe y Thuany Martins anunciaron por todo lo alto la próxima llegada de su primera bebé en común. Con una emotiva imagen en la que el actor aparece arrodillado frente a su novia, mientras besa cariñosamente su vientre, el intérprete dio a conocer la emocionante noticia: “Hace dos años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos ¡esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart: gracias por hacerme el hombre ¡más feliz del mundo!”, compartió el actor con todos sus seguidores..

Una nueva perspectiva de su paternidad

Si bien, para Thuany Martins esta es la primera vez que experimenta la maternidad, no es así para Adrián Uribe, quien es papá de un jovencito de 17 de nombre Gael, a quien tuvo con su exesposa Karla Pineda. Sin embargo, la oportunidad que tiene ahora de poder criar a una pequeñita, le ha dado un nuevo sentido a su paternidad, la cual había estado enfocada a su único hijo, hasta ahora, una experiencia que no puede esperar por vivir y por la que se encuentra muy emocionado.

“Todos mis amigos me dicen… ‘Adrián, si con tu hijo te volviste loco y fuiste feliz y lo amas, tu mujer, tu hija te va a cambiar la vida por completo’. No me cabe la menor duda, yo siempre he sido pro mujer y para mí las mujeres han sido fundamentales en mi vida, empezando por la que me la dio, que es mi madre, mi hermana mayor, mi mujer y ahora esta bebé…”, dijo sonriente durante una entrevista con el programa de Primera Mano hace unos meses.