¿Cuál es la única condición que pone América Guinart para volverse a casar?

Sin duda alguna, América Guinart, madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández, es una mujer que ha apostado por mantenerse discreta respecto a su vida personal, por lo que en pocas ocasiones suele hablar sobre otro motivo que no sean sus famosos hijos. Sin embargo, con la reciente boda de su hija Camila y en plena planeación de la de su hijo Alex -quien hace unos meses se comprometió con su novia Alexia Hernández, tras 10 años de noviazgo-, ha sido inevitables para Guinart las reflexiones sobre el futuro de su vida amorosa, y aunque ha confesado que en un principio ella se negaba a la posibilidad de volver a casarse, todo parece indicar que América podría caminar hacia el altar próximamente.

Así lo reveló la guapa tapatía durante una reciente entrevista, en donde como pocas veces habló de su vida sentimental y de las reflexiones a las que ha llegado a lo largo de estos años. “He pasado por muchas etapas: cuando recién me separé yo no quería saber como que de hombres en mi vida”, explicó América al programa De Primera Mano al ser cuestionada sobre la posibilidad de volverse a casar. “Pero de un tiempo para acá tuve una plática precisamente con mi actual pareja, en la que ya me dejó dudando (sobre) si me quiero volver a casar o no”, agregó.

Tras haber tenido aquella charla con su pareja y luego de una profunda reflexión al respecto, América llegó a la conclusión de que en efecto, sí le gustará volver a casarse. “Entonces de repente dije sí quiero”, confesó emocionada. “Sabes qué, si quiero volverme a casar, tienes razón, es más estabilidad, sí me quiero volver a casar”, explicó Guinart sobre la plática que sostuvo con su pareja.

Sin embargo, ante el inminente casamiento de su hijo Alex Fernández y con otra de sus hijas ya casada, América ha tomado la decisión de no llegar al altar, antes de que lo hagan todos sus hijos, por lo que pasará algún tiempo antes de verla dar el ‘Sí, acepto’ a su pareja. “Ahora que se están casando mis hijos, entonces digo: en primer lugar, hasta que se casen los tres”, reveló con toda sinceridad.

Una cómplice para el amor

En una reciente entrevista, Alex Fernández reveló que su madre, América Guinart, fue quien lo animó a pedirle matrimonio a su novia Alexia, e incluso lo ayudó a planear toda una romántica sorpresa para el gran momento. Estos dichos han sido confirmados por la misma América, quien en una entrevista con el programa Ventaneando, confesó cómo fue que ayudó a su hijo a declararle su amor a su futura nuera. “Les dije: ‘A ver, ya van a cumplir 10 años de novios, se aman, ya están seguros de que son el uno para el otro, ya quieren tener hijos ¡pues ya planeen la boda!’. Y yo fui ahí el ángel de la guarda porque eso es bueno, que les dije: ‘Ya, órale, hay que planear boda’ y así fue, estamos todos muy contentos…”, confesó.

Por otro lado, la tapatía ha confesado que desde el momento Enel que tomaron la decisión de casarse, los ha apoyado enteramente y se ha involucrado en toda la organización de la boda. “Así como me involucré en todo lo de la boda de Cami y como la mamá, así ando con Alexia, claro, con Alexia y su mamá también. Para todo, ayúdame a escoger esto, ayúdame a escoger lo otro y ahí voy. Ya escogimos el menú, al menú sí fueron también hasta mis hijas…”, reveló de lo más sonriente, para destapar otro importante aspecto. “Cada cita de su vestido, cada cosa que hemos ido voy yo porque sí me llevo muy bien con ella, la quiero mucho, es como una hija para mí… todo es con todo mi amor…”, dijo.