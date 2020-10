Adele impacta en su primera aparición en la televisión en tres años

Adele está de vuelta. La cantante británica reapareció en la televisión estadounidense, tras tres años de ausencia en los escenarios, para conducir el legendario programa de comedia Saturday Night Live y hacer gala de su conocido sentido del humor. Como era de esperarse, la intérprete no decepcionó en lo absoluto, a pesar de que durante su participación, dejó en claro que por ahora no habrá música nueva de su parte. “Mi álbum no está terminado”, expresó la artista de 32 años durante su monólogo inaugural, en el que apareció enfundada en un look que dejaba en evidencia los cambios que ha sufrido su cuerpo, resultado de meses de mucha perseverancia y esfuerzo. Pero eso no fue todo, la cantante dio catedra de su talento como comediante y actriz, mostrándose de lo más segura durante los graciosos e hilarantes sketches que protagonizó, siendo la cereza del pastel el momento en el que la intérprete cantó algunos fragmentos de sus más famosas canciones.

Durante su monólogo de bienvenida, Adele se refirió a su evidente cambio físico, tema que ha sido muy comentado en los medios de comunicación y redes sociales en los últimos meses, y de hecho bromeó con el asunto. “Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me viste. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid ... tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, expresó la cantante de Make You Feel my Love. Además, confesó estar un poco nerviosa debido a que era su primera vez como presentadora de este programa de comedia, por lo que dijo se lo tomaría con calma. "Prefiero ponerme unas pelucas, tomar una copa de vino o seis y ver qué pasa", exclamó.

Sin duda alguna, uno de los momentos más destacados de la noche, fue cuando Adele formó parte de un sketch en el que se supone buscaría conquistar a un codiciado soltero y en el que competiría con otras chicas que tenían el mismo objetivo. “Estoy aquí porque he tenido mucho desamor en mi vida. Primero a los 19 años, y luego a los 21… Y luego aún más famoso a los 25”, dijo, haciendo referencia a sus álbumes. “Pero tengo un muy buen presentimiento acerca de Ben K. (el soltero). Es sólo la primera noche, pero ya puedo decir que es el amor de mi vida”, expresó la intérprete como parte de la introducción de su personaje que interpretó, una intensa mujer que interrumpía las citas de otras concursantes, cantando algunas de sus canciones y adaptándolas a las situaciones que se iban dando como parte de la trama, regalándonos un momento muy divertido y un musical muy esperado al cantar sus más grandes éxitos en vivo, algo que no ocurría desde 2017, su última aparición en la televisión.

Los looks de Adele

Sin duda alguna, el regreso de Adele a la televisión estuvo marcado por increíbles momentos de mucho glamour y looks con los que la intérprete lució sumamente bella. Para esta apreciación, la británica optó por aparecer con una imagen muy clásica. Llevando su larga cabellera lacia, peinada de lado y con algunas ondas en las puntas, un peinado que sin duda nos recordó a un estilo clásico de las divas de Hollywood del pasado. El negro fue uno de los colores predominantes en sus looks, la vimos así primero en su monólogo al inicio del programa y más tarde con un elegante vestido color negro de noche, con algunos apliques de brillantes, ambos haciendo evidencia de su delgada figura. Además, optó por llevar su característico maquillaje, con un delineado fuerte y marcado y unos labios rojos intenso, algo que se ha convertido en su sello personal.

