¿Por qué Eugenio Derbez ha entrevistado a la esposa de Joe Biden?

Sin duda alguna, Eugenio Derbez es una de las celebridades latinas más reconocidas en el mundo. Y es que además de su trabajo como productor, comediante y actor, el artista de 59 años se ha caracterizado por ser un personaje que ha aprovechado la plataforma que le ha dado la fama, para alzar la voz en pro de los derechos de la comunidad latina y poner en la mesa de discusión temas como la migración. Es por eso, que el actor y su esposa, Alessandra Rosaldo, quienes llevan varios años viviendo en Los Ángeles, han querido reunirse con Jill Biden, esposa del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden, para discutir acerca de sus propuestas relacionadas con la comunidad latina y sus derechos, una preocupación genuina de parte del matrimonio Derbez, de cara a las elecciones en ese país, a realizarse el próximo 3 de noviembre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante un Instagram Live que se realizó a través del perfil de Eugenio, el actor comentó que la idea de platicar con Jill surgió a raíz del interés que tiene por conocer la plataforma política del candidato demócrata, sobre todo en los temas que afectan directamente a la comunidad latina. “Queremos hacer muchas preguntas, porque hay muchos temas que nos preocupan a los latinos, el cómo nos va a tratar esta administración en caso de que el señor Biden llegue a la presidencia, estos cuatro años han sido difíciles para los latinos, ha habido muchas deportaciones, mucho racismo, y pues queremos ver que nos van a ofrecer”, expresó Derbez previo a la charla con la esposa de Biden.

Durante la charla, el actor fue directo y cuestionó a Jill: “¿Por qué la comunidad latina debería votar por tu esposo?”, a lo que ella contestó de inmediato: “Porque es la opción correcta. A él le importa la comunidad latina…. La comunidad latina esta creciendo, entonces Joe quiere asegurarse de que todos reciban igualdad en educación, que todos tengan acceso a la seguridad social. La gente que viene a este país debería tener la oportunidad de obtener su ciudadanía”, expresó Jill, reconociendo que Estados Unidos que tiene sus orígenes en la migración. “Actualmente, hay muchos migrantes que no logran cumplir con el sueño americano, pero tengo fe de que la administración de Joe Biden cumplirá con todos sus ciudadanos”, agregó.

VER GALERÍA

Alessandra Rosaldo intervino para hablar de un tema que ha sido muy polémico y criticado de la administración de Donald Trump, quien ha separado a cientos de niños migrantes de sus familias, y los mantiene en centros de detención. Sobre este tema, Jill expresó: “Como madre no me imagino que me arrebaten a un hijo”, dijo, asegurando sentir empatía como madre, al haber enfrentado la muerte de uno de sus hijos, por lo que aseguró que su esposo trabajara porque historias como esta no se repitan. “Joe Biden será un presidente para todos los americanos”, expresó.

La petición de Derbez para la comunidad latina

Sin duda alguna, Eugenio Derbez ha sido una de las celebridades más críticas y duras con el gobierno de Donald Trump, quien desde el inicio de su campaña y durante su mandato ha expresado su rechazo total a toda forma de migración. Desde su trichera y de cara a las próximas elecciones, Derbez ha hecho un llamado a toda la comunidad latina para hacerse escuchar en las elecciones y derrotar a Trump a punta de votos. "Tenemos que unirnos, tenemos que entender. Yo les pido de verdad a todos los latinos que entendamos que es prioridad nacional, por nosotros, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, tenemos que sacar a este señor de la presidencia. Hagan algo para sacar a este señor del poder porque lo necesitamos como comunidad", afirmó el comediante en una reciente entrevista con People en Español.