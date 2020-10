Emocionada, Hilary Duff anuncia que está embarazada por tercera ocasión

Sin duda alguna, Hilary Duff es una de las actrices más queridas de Hollywood. Gracias a su participación en la serie de Disney Lizzie McGuire, la también cantante se hizo de fama mundial, logrando conquistar el corazón de millones en todo el mundo, quienes a más de dos décadas de distancia del estreno de aquella serie, no han olvidado a Duff. Es por eso, que su nombre ha vuelto a ser tendencia la tarde de este sábado 24 de octubre, pues la hermosa intérprete acaba de anunciar que se encuentra embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con el músico Matthew Koma, con quien el próximo mes de diciembre celebrará su primer aniversario de bodas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió un tierno y breve video, en el que aparece en compañía de su esposo, quien la abraza tiernamente por la espalda, mientras acaricia la pancita de Hilary. Junto al clip, la también cantante dejó un sencillo mensaje con el que dejó en claro que su familia está creciendo… y su vientre también: “¡Estamos creciendo! Sobre todo yo”, escribió la intérprete emocionando a todos sus seguidores, quienes de inmediato han reaccionado eufóricos ante el anuncio que ha hecho la intérprete de canciones como With Love.

Por su lado, Matthew también replicó el video en su propio perfil de Instagram, el cual lo hizo acompañar de un divertido mensaje, en el que hizo referencia a sus días de confinamiento al lado de la querida actriz, asegurando que su embarazo es el resultado de estos meses de encierro. “La cuarentena fue divertida. Bebé número tres, 2021”, escribió el músico junto al emotivo clip que se ha convertido en tendencia en redes sociales.

VER GALERÍA

Aunque algunos fans de la actriz han señalado que el embarazo de Hilary representa que no tendrán música nueva de ella en los próximos meses, tal y como ha sucedido con sus otros dos embarazos, se han mostrado muy felices y emocionados por la futura llegada de un nuevo integrante a su familia, celebrando en los comentarios la buena nueva. Entre los buenos deseos que sus fans les han hecho llegar a través de las redes sociales, destacan los mensajes de amigos famosos de la pareja como el Lea Michelle -que por cierto también se convirtió en madre por primera vez hace unos meses-, así como el de Priyanka Chopra, Sara Bareilles, Ashley Tisdale, entre otros.

Crece la familia

En los últimos años, Hilary Duff ha permanecido activa en el mundo del espectáculo con su participación en algunas series, cameos y películas. Sin embargo, también ha decidido dedicar gran parte de su tiempo a su familia y al cuidado de sus dos hijos. Es por eso que la presencia de la artista de 33 años en la televisión o el mundo de la música ha disminuido a lo largo de estos años y al parecer esta situación se extenderá por algunos más con la llegada de su tercer hijo.

VER GALERÍA

Además del bebé que viene en camino, Hilary es madre de un niño de 8 años llamado Luca, fruto de su relación con el jugador de hockey Mike Comrie, de quien se separó en 2016. Por otro lado, en octubre de 2018, la intérprete de These is What Dreams are Made Of dio la bienvenida, junto a su entonces novio, Matthew Koma, a su segunda hija a quien decidieron nombrar Banks.