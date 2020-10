Maky sobre usar el Soler en su nombre: 'Es un honor llevar ese apellido, pero ya no corresponde' La actriz decidió cambiar su nombre y retirarse el apellido de su exesposo, a pesar de que reconoce que no le molesta que la sigan vinculando con el padre de sus hijas

Luego de que hace unas semanas Maky lograra cambiar su nombre en redes sociales, donde anteriormente aparecía con su apellido de casada, la actriz ha ahondado más en el tema y con toda sinceridad ha respondido a los cuestionamientos que han surgido a raíz de esta situación. Y es que tras su separación de Juan Soler, pasaron algunos meses antes de que la también presentadora pudiera modificar su nombre de usuario en Instagram, algo que no dependía directamente de ella y que logró una vez que la misma empresa respondió a su petición. Sin embargo, ella misma se ha encargado de explicar las razones por las que decidió hacer este cambio, negando rotundamente que sea porque le moleste que se le siga vinculando con el padre de sus hijas.

Así lo reveló la actriz en una reciente entrevista, en donde se refirió a la polémica en la que se ha visto envuelta tras su separación, pues en más de una ocasión había sido cuestionada por usar el apellido Soler en sus redes sociales. Y aunque la misma Maky ha dicho que no tiene por qué dar explicaciones sobre su vida, ante la insistencia de sus fans y algunos medios de comunicación ha decidido aclarar todo de una vez por todas. “En realidad a mí no me molestaba llamarme Soler, porque la gente ya me ubicaba”, explicó la guapa argentina a las cámaras de Ventanenando.

Sin embargo, la actriz de telenovelas como El Juego de la Vida explicó que debido a que tiene apellidos difíciles de pronunciar, ha decidido quedarse solo con el Maky, dejando atrás también su apellido de casada. “Antes de estar con Juan era Maky, porque mi apellido es Moguilevsky, mi nombre es Magdalena Moguilevsky Hojean, entonces era como muy complicado”, explicó. “Ahora me lo hubiera dejado, pero en esos tiempos, hace 25 años, en Televisa me dijeron no pues Moguilevsky está muy difícil, bueno dije ‘Maky’, luego conocí a Juan y adapté el Soler, y ahorita pues volvió el Maky”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si le molestaba que la gente la siguiera ubicando con el apellido Soler, a pesar de que ya han pasado dos años desde su separación del actor, Maky fue tajante, dejando en claro que su relación con el argentino es la mejor y que no existe ninguna enemistad entre ellos. “Es el apellido de mis hijas, es el apellido de Juan, es una persona que yo quiero, yo yo admiro, al contrario, es un honor llevar ese apellido, pero ya no corresponde”, sentenció la artista de 46 años.

De vuelta a la soltería

Luego de haber intentado reencontrarse con el amor, Maky decidió darse un tiempo para disfrutar al 100 de su familia y sus hijas, así como de su soltería, algo que no hacía desde hace más de 15 años, cuando decidió formar una familia al lado de Juan Soler. Sin embargo, volver a experimentar una etapa así, no ha sido fácil para la argentina, pues con la madurez adquirida a través de los años y con la tecnología presente en todos lados, le ha sido complicado entender el mundo actual de los solteros. “Yo estuve muchos años casada, entonces como que estoy saliendo al mundo y en realidad el mundo está cruel, está duro”, expresó la intérprete en una entrevista con el programa Hoy. “Es diferente cuando era soltera yo a los 20, a ahora que tengo 40… Estás mucho más expuesto, por las redes, todo el mundo está expuesto”, consideró.

