Angélica Rivera reaparece muy glamurosa en redes sociales

En los últimos meses se le ha visto únicamente apareciendo casualmente en las redes sociales de sus hijas. Ya sea cantando o aceptando contestar alguna pregunta, Angélica Rivera se había mantenido alejada del ojo público, pero, todo apunta a que en su faceta de mamá, acompañó a su hija Sofía Castro a la entrega de los Premios Billboard. Ha sido a través de la cuenta de Instagram de su diseñador de imagen de cabecera, Vico Guadarrama, que se ha podido ver en una versión muy glamurosa a la famosa Gaviota. La actriz, que según se ha dicho, está próxima a regresar a la televisión, posó para la lente mientras le hacían el maquillaje y peinado.

“¿Quién dijo que no se puede lucir hermosa a los 50?”, escribió Vico, que entre sus clientes cuenta con personalidades como Ximena Navarrete y Maluma, junto a la primera imagen en la que Angélica se vio completamente rejuvenecida. En una versión moderna, al estilo de sus hijas, se vio a la actriz luciendo varios aretes de distintos tamaños, formas y materiales.

Lo que dejó al descubierto para cuándo fue este look fue la siguiente imagen que apareció en redes, en la que Angélica posó con su hija Sofía, ésta última llevando el look que se le vio en la alfombra roja de los Premios Billboard. El espectacular vestido de corset de Alex Perry, colección otoño/invierno 2020, resultó inconfundible en las imágenes, así como el especial maquillaje que eligió para esa ocasión. La fotografía dejó ver también el look que llevó Angélica, con una blusa de piel negra con mangas abullonadas y pantalones en el mismo color.

Parece que la pista que dio Sofía en su Instagram sobre la compañía de su mamá en una ocasión como ésta, pasó desapercibida en las redes sociales. “About last night. Qué bonita noche, gracias Telemundo y Latin Billboards por invitarme a co-conducir la alfombra roja, fue un verdadero placer”, comenzaba el mensaje que la actriz puso en las redes, “Gracias a mi equipo, sin ustedes no hubiera sido esto posible”, continuó etiquetando en primer lugar a su madre. Ésta no sería la primera vez en la que Angélica acompañaría a su primogénita, hay que recordar que en la participación de Sofía en Mira Quién Bailan, Angélica incluso aceptó participar en una entrevista para el programa. “Vengo a decirte que me siento muy orgullosa de ti, todo lo que estás haciendo ha valido la pena y aquí estoy… Hoy vengo de mamá. Yo quiero que la gente sepa que vengo de mamá, que vengo a apoyar a mi hija, que vengo a darle consejos, que vengo a darle mucha fuerza y sobre todo agradecerte Sofi, quiero agradecerte públicamente, porque has sido un pilar muy fuerte cuando más te he necesitado, ahí has estado”, le decía Angélica a su hija en aquel momento.

El regreso a las pantallas

Desde hace un tiempo corren rumores de que Angélica tiene planeado regresar a la televisión. Ante esto, las preguntas constantes a Sofía no han faltado. Fue así, que la joven decidió preguntarle directamente a su madre si tenía planeado un regreso a las telenovelas. En agosto pasado, cuando Sofía tomó sus historias de Instagram para de una vez por todas acabar con la incógnita ante la pregunta explícita de uno de sus seguidores. Al ser cuestionada por su madre, Sofía respondió: “Aquí está”, para luego continuar: “Ma, que si vas a regresar a la televisión”. Tras el cuestionamiento, Angélica puso fin a la incertidumbre de forma contundente y de viva voz, aunque sin dejar ver su rostro en cámara. “Sí”. La mayor de las hermanas Castro tuvo una reacción espontánea, pues mostró una mirada de sorpresa en el clip que tituló con la palabra “notición”.

