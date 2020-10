La estafa que sufrieron América Guinart y su hijo Alex Fernández

Orgullosa de su papel en la maternidad, América Guinart ha estado presente en todo momento para brindar apoyo incondicional a sus hijos, como lo hizo cuando Alex Fernández decidió emprender su sueño en la música. De la misma manera, caminó de la mano del joven aquel día en que este le manifestó su deseo por incursionar como empresario, motivación que lo llevó a abrir su primer negocio de donas en la ciudad de Guadalajara por el año 2016. A un tiempo de haber dado ese paso, ambos han acordado poner punto final a ese proyecto, no solo por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, sino también porque a lo largo de estos meses fueron víctimas de una estafa por parte de uno de sus trabajadores. Mientras tanto, madre e hijo asumen la circunstancia con la mejor actitud, dejando al destino que se ocupe de poner las cosas en su lugar y concentrándose de lleno en los preparativos de la próxima boda que el cantante celebrará a principios de 2021.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la transparencia que la caracteriza, América compartió cómo a raíz de la pandemia las cosas en el negocio comenzaron a marchar de manera distinta, situación que se complicó aún más en el transcurso de los meses posteriores. “Al principio no habíamos cerrado, estaba abierto, después la plaza empezó a cerrar todo y de ahí, pues sí, vimos que lo mejor era cerrar. Se mantuvo todo el personal, hasta que vimos que ya era una situación que ya se estaba alargando mucho, entonces tuvimos que liquidar también al personal. Al final de cuentas él es muy positivo (Alex)… a lo mejor yo creo que ya no las va a volver a abrir…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo de Primera Mano.

Sin embargo, América reveló que hubo otro motivo por el cual decidieron concluir esa etapa, pues al mismo tiempo en que ella se tuvo que ausentar del negocio para apoyar la carrera musical de Alex, uno de sus empleados abusó de su confianza, asumiendo conductas indebidas que les originó una considerable pérdida económica. “El último gerente pues la verdad sí hizo muchas cosas que no debió haber hecho, era cuando yo ya empezaba a viajar mucho con Alex, cuando Alex empezó a cantar, entonces yo ya no podía estar ahí físicamente, Alex tampoco. Sí le dimos mucha confianza a este muchacho, parecía muy honrado, y la verdad es que nos llevamos un chasco cuando un grupo especial de investigación profesional (intervino), se nos hacían cosas raras…”, agregó.

VER GALERÍA

Al relatar el lamentable incidente, la exesposa del ‘Potrillo’ también reveló cuál fue la reacción que tuvo el empleado al ser descubierto, así como la cantidad de dinero que perdieron debido a esta circunstancia que los tomó por sorpresa. “Yo creo que ni este muchacho mismo se imagina todo lo que sabemos. Él cuando vio que empezaron a ir ahí los investigadores, solito renunció que es lo que nosotros esperábamos que hiciera, pero pues fueron unas pérdidas grandes de dinero… habrá a quien se le hace mucho y a quien se le hace menos, pero te puedo decir que fue más de medio millón de pesos…”

La manera en que decidieron proceder

Tras descubrir todo lo que había pasado, América y Alex tuvieron una plática para tomar una firme decisión y saber de qué manera procederían, un asunto que al parecer finalmente ha concluido, para enfocarse en otros aspectos que en este instante son prioridad, como la próxima boda del joven, quien se comprometió en septiembre pasado. “Teníamos todo para emprender esa cuestión legal, se le citó en la oficina, se le dijo que teníamos pues las pruebas, se le enseñaron, de ciertas cosas. Él, obviamente decía que él no y que él no. Primero habíamos pensado poner una demanda con todo lo que teníamos y al final de cuentas un día Alex y yo nos sentamos a platicar y dijimos: ‘Realmente una persona así yo creo que solito en la vida no creo que le vaya bien, ya para qué nosotros lo perjudicamos más…’”, aseguró.

VER GALERÍA