La autora de Melania and Me ¿Qué ha dicho Melania de Beyoncé en los nuevos audios filtrados? A pesar de que ya se le ha amenazado de demanda y hasta Melania ha escrito un duro mensaje sobre ella, su examiga ha vuelto a filtrar un audio

Al parecer, la polémica no ha terminado. Después de que la misma Melania Trump escribiera un duro mensaje en contra de la mujer, a la que ella se refiere como una excolaboradora de su equipo que apenas la conocía, Stephanie Winston Wolkoff, ha dado a conocer una nueva grabación realizada sin el consentimiento de la Primera Dama de Estados Unidos. Hace algunas semanas, la autora de Melania and Me había dado a conocer un primer audio, del cual la esposa del mandatario estadounidense había hecho referencia en su escrito. El equipo de la Primera Dama ha advertido ya de una demanda, al ir en contra del contrato de confidencialidad que sus colaboradores firman, pero nada ha detenido a la supuesta examiga que ahora revela una grabación -tampoco autorizada-, en la que Melania habla de Beyoncé.

“Anna (Wintour) le dio la portada del September issue de Vogue -completo, completo, todo completo- a Beyoncé”, se escucha decir a la Primera Dama en el audio que se dio a conocer en NBC News. Melania hace referencia a la edición más grande del año de la revista, que solía tener tal importancia que, incluso fue objeto de un documental en su momento. “Así que ella va a contratar a un fotógrafo negro, y es el primer fotógrafo negro que haya hecho la portada de Vogue”, continúa, “¿Qué? Eso es una locura”, contesta la autora del libro, “Bueno, eso es lo que leí”, dice Melania en lo que parecería una charla entre amigas. Siguiendo la condena de la vocera de Melania, esta grabación parece de lo más mundana y sin trascendencia, más allá de una conversación cualquiera. La edición a la que se refieren es considerada histórica y fue altamente aplaudida alrededor del mundo.

En los primeros segundos de la conversación se les escucha platicando cotidianamente, discutiendo rumores sobre la popular revista. Hay que recordar que Melania fue modelo antes de su matrimonio, por lo que no sorprende que le cause curiosidad lo que pasa en la industria. Aunque no se conoce el marco en el que se dio esta plática, lo que es un hecho es que desde que se volvió Primera Dama, Melania no ha aparecido en la publicación estadounidense. En comparación, su predecesora, Michelle Obama, fue portada en tres ocasiones diferentes durante la presidencia de su marido. La primera la anunciaba como la Primera Dama que el mundo estaba esperando, la segunda contaba cómo ella y su marido estaban inspirando a Estados Unidos, y la última, que fue la más glamurosa de todas, simplemente la describía como la Primera Dama de la que el mundo se enamoró.

Melania y su dura respuesta a estas grabaciones

A pesar de que parece que Stephanie no parará con estas revelaciones, pues se sabe que realizó seis grabaciones distintas, Melania ha dado ya su clara postura. “Recientemente he encontrado que ese ha sido el caso en los grandes medios de comunicación, cubriendo las salaces acusaciones que hizo una antigua empleada que colaboraba en mi oficina. Una persona que dijo que ‘me hizo’, a pesar de que apenas y me conocía, y alguien que se aferró a mí tras la presidencia de mi esposo. Esta es una mujer que secretamente grabó nuestras llamadas en el teléfono, publicando porciones mías que estaban fuera de contexto, luego escribió un libro de chismes ociosos intentando distorsionar mi carácter. Su ‘memoria’ incluía culparme de su mala salud por un accidente que tuvo hace mucho, y por una mala cobertura noticiosa que ella trajo para sí misma y otros. Nunca pensando sobre su propia conducta deshonesta y todo en un intento de ser relevante. Este tipo de gente solo se preocupan por su propia agenda -no en ayudar a otros”, escribió en un mensaje la semana pasada.

Por su parte, la vocera de Melania, Stephania Grisham, dijo: “Su narcicismo no conoce límites, esta mujer es un fraude. Estas grabaciones han sido seleccionadas sobre tonterías y se presentan sin contexto. Qué vergüenza seguir con esto en un intento de difamación y qué vergüenza de NBC por cubrir este chisme”.

