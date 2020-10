El emotivo mensaje de África Zavala a su mamá: 'Ahora más que nunca me doy cuenta de lo maravillosa que eres'

Tras una larga espera, África Zavala y León Peraza le dieron la bienvenida a su primer hijo el pasado 13 de agosto, tal como lo dio a conocer en exclusiva ¡HOLA!. Tras más de dos meses experimentando la maternidad, la guapa actriz ha podido darse cuenta del gran amor que se necesita para desempeñar el papel de madre. Por eso ahora que ha llegado una importante fecha para su familia, ha querido dedicarle un sentido mensaje a su mamá, en el cual ha expresado el profundo agradecimiento que le tiene, así como la admiración que le guarda como mujer y como madre.

África tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su mamá por su cumpleaños, un mensaje que se tornó de lo más sensible, pues ahora ella ha podido experimentar en carne por propia lo que significa ser madre. “Mami ahora más que nunca me doy cuenta de lo maravillosa que eres, nunca me cansaré de agradecerte por ser la mejor mama del mundo, por la paz que solo tú me das, por lo mágica y especial que eres”, escribió la actriz al compartir una foto de su mamá tomada del baúl de los recuerdos. “Dios sí que me premió con tenerte en mi vida, valoro todo lo que has hecho por mí”, continuó en su emotivo mensaje, el cual de inmediato se generó reacciones entre sus seguidores, quienes no sólo alabaron la belleza de su madre, sino que celebraron con ella un año más de su vida.

“Te admiro como no te imaginas porque, sé que no es nada fácil y tú lo hiciste tan bien que parece tan natural y fácil en ti”, continuó en su publicación. “Ojalá yo sea tan buena madre como tú, Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por tenerte. Te amo con todo mi ser mamita bella. Feliz cumpleaños”, finalizó. En el pasado, la actriz ha hablado de lo importante que ha sido la presencia de su mamá, pues sola, ella la sacó adelante a ella y a sus hermanos. Hace unos meses, en una entrevista para con el periodista Ricardo Escobar publicada en la página de Mara Patricia Castañeada, la estrella de telenovelas fue cuestionada sobre si en su vida le había hecho falta su papá, ante esta pregunta, ella contestó segura y con buen humor: “No, no me hizo falta porque tuve mucha madre”, dijo entonces entre risas. “Mi mamá es una guerrera, yo la admiro mucho”, agregó.

África y lo mucho que echó de menos a su mamá en su dulce espera

Debido a la pandemia, la actriz tomó la determinación de llevar su embarazo en estricto confinamiento, lo cual impidió que seres queridos como su padre estuvieran a su lado en esta importante etapa. “Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia”, comentó el pasado mes de julio en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca. “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita… Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, explicó entonces.

Definitivamente el embarazo de la actriz fue muy diferente de como lo hubiera imaginado, sin embargo, ella hizo todo por mantenerse de buen ánimo pese a la ausencia física de sus seres queridos. “Eso es lo que la verdad si duele, y duele mucho porque sí la familia para mí siempre ha sido lo más importante, y los amo, amo a mi mama a mis hermanos, entonces pues sí, ese ha sido el lado difícil”, confesó África a principios de agosto en entrevista para el programa Hoy. “Pero también lo bueno es que la tecnología te permite verte ya todo el tiempo por lo menos en el teléfono”, señaló entonces.

