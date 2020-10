Daniella Álvarez, optimista tras la amputación de una de sus piernas: 'Mi sueño más importante es ser mamá'

Tras la dura prueba a la que se enfrentó hace algunos meses, luego de que le fuera amputada una de sus piernas, la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, retoma el curso de la vida con la actitud más positiva. Sin que nada la derrumbe, incluso celebró en días pasados el haber logrado ponerse de pie, dispuesta a continuar su marcha y contando con el apoyo incondicional de su novio, Lenard Vanderaa, con quien busca consolidar otro de sus más grandes sueños en el futuro, convertirse en mamá. A corazón abierto, Álvarez habló de cómo el amor ha sido esencial a lo largo de todo este proceso, ilusionada por esas fervientes motivaciones y teniendo muy claro que no hay nada más importante que entregarse a vivir de lleno el aquí y el ahora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Daniella ahondó en detalles al referirse a su enorme deseo por tener hijos, una etapa la cual ella misma ha visualizado con toda claridad, caminando de la mano de su adorado novio. “Mi sueño más importante es ser mamá, yo siento que me voy a realizar como mujer el día que tenga a mis dos hijos, ojalá que sean dos y esté casada y en mi hogar, construirlo es uno de mis más grandes sueños y sueño que sea con Lenard…”, explicó en entrevista para el segmento digital de Univision, El Break de las 7. “Claramente después de todo lo que me ha pasado tengo que ser franca y vivo hoy en día más el presente, ya no sé qué pueda pasar mañana…”, agregó en un instante de la charla.

Lo cierto es que detrás de ese fuerte sentimiento, está el gran cariño que tiene por Lenard, quien ha permanecido más cercano a ella desde el inicio del problema de salud por el que le fue amputada su pierna. “Ese hombre desde que me amputaron no ha dejado de verme con los mismos ojos de amor, de ese amor profundo e incondicional, que era lo mismo como me miraba dos años antes, porque tuve la oportunidad de ser novia de él y de vivir con él 2017 y 2018…”, explicó durante la transmisión, destacando lo mucho que su situación favoreció a que su relación se fortaleciera. “Tuvimos un break en 2019 y toda esta circunstancia nos volvió a unir y yo con la única persona que me soñaba vivir en ese momento duro y difícil era con él y así fue…”.

VER GALERÍA

Los primeros días tras dejar el hospital

Luego de la cirugía, Daniella tuvo que enfrentar una nueva realidad. Sin embargo, la presencia de Lenard fue primordial al inicio de esta nueva etapa, en la que poco a poco ha ido recobrando las fuerzas. “Fue increíble la forma en la que se lleva con mi familia, la forma en cómo me cargaba, la forma en cómo me abrazaba, esa ternura, esa disposición y ganas de ayudarme…”, dijo la ex reina de belleza en un momento de su plática con Chiquinquirá Delgado, a quien le reiteró el gran amor que tiene por la vida.

Por supuesto, Daniella no olvida su tránsito por aquellos primeros días, en los que con una sola pierna intentó abrirse camino, aunque no habría sido lo mismo sin el apoyo de Lenard, hasta ahora uno de sus principales soportes. “Recuerdo que cuando llegué aquí a la casa, la primera noche, tenía un poquito de pena con él porque yo sabía que lo tenía que levantar de pronto dos o tres veces para que me llevara al baño y yo decía: ‘Dios mío qué pena con Lenard’, tenía demasiados medicamentos dentro de mi cuerpo. Al final ha sido el que me ha dado las pastillas, el que me ha cargado, el que me ayudado en todo, igual que mi hermano…”, reveló.

VER GALERÍA