La sincera razón por la que Omar Chaparro ha tenido que volver a la Ciudad de México

Los últimos meses no han sido fáciles para Omar Chaparro, quien además de haber sentido los embates físicos de la pandemia por coronavirus al ser diagnosticado con Covid-19, también se ha enfrentado a la crisis económica que ha provocado la emergencia sanitaria, pues como resultado de esta, muchos proyectos que tenía en puerta se pospusieron o simplemente fueron cancelados, lo que sin duda impactó directamente a la economía de su familia. Ante este panorama, Omar tuvo tomar algunas decisiones e incluso dejar Los Ángeles, ciudad en la que se había asentado desde hace unos junto a toda su familia.

Así lo reveló el también presentador durante una reciente conferencia de prensa, en la que habló con toda sinceridad de la difícil situación que atravesó hace unos meses, la cual puso en jaque la estabilidad de su familia. “Estos momentos (de pandemia) me trajeron a mi mucha incertidumbre, al igual que a todos, a mí se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, pagar la casa, tuve desafíos, a mí nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero sí tuve desafíos fuertes”, reveló en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

A consecuencia de su situación, el actor y su familia tomaron la decisión de poner a la venta su casa de Los Ángeles y volver a la Ciudad de México. “Tuve problemas serios, al igual que todos y habrá gente que diga: ‘no, pero es que ustedes los artistas la tienen resuelta’, yo creo que todos tienen diferentes desafíos, gastos más grandes, y como dice el dicho: entre más alto se sube la montaña, sopla más fuerte el viento. Sí tuve desafíos muy fuertes, económicos, tuve que hacer algunos cambios, por ejemplo, regresarme a México fue uno de ellos, ahorita estoy viviendo en México”.

Por fortuna, el mundo del espectáculo poco a poco ha comenzado a reactivarse, por lo que Omar ha podido retomar sus actividades profesionales. Actualmente participa en México como el presentador del exitoso programa ¿Quién es la Máscara?, además de que está próximo a estrenar un show de televisión en Estados Unidos llamado Tu Night, el cual se trasmitirá por la cadena latina Estrella TV. Ante estas nuevas oportunidades, el actor se ha mostrado agradecido, pues al final ha logrado superar la crisis. “Creo que fui muy bendecido, salimos bien librados”, reconoció.

Siempre positivo

Sin duda alguna, Omar Chaparro es un hombre que se ha caracterizado por tener una actitud muy optimista ante la vida, por muy oscuro que pinte el panorama. Es por eso que, a pesar de que reconoce que ha sido un año de muchas complicaciones para su familia y para todo el mundo, también agradece el que haya tenido la oportunidad de pasar más tiempo en casa, debido al confinamiento, y disfrutar de su familia. “Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, fue un año muy difícil, pero he estado haciendo un análisis y dije ‘este año es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa’, de todos. Es el año donde más los he disfrutado, donde más me he reído con ellos, donde más hemos visto películas, hemos cocinado juntos… a pesar de que el año ha sido poco fácil…”, reconoció Omar durante una entrevista virtual que sostuvo con el cantante Beto Cuevas hace unas semanas.

