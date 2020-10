Raúl Araiza sobre la relación con su ex: ‘Ha sido fenomenal, es mi mejor amiga’

Luego de 24 años de matrimonio y con dos hijas en común, Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez decidieron tomar caminos separados. La noticia en su momento sorprendió a muchos, sin embargo, el conductor aclaró desde un inicio que esta decisión se dio de común acuerdo y en el mejor de los términos. Tras concluir esta importante etapa de su vida, la estrella de Hoy encontró nuevamente el amor, justamente en los brazos de una amiga y colega del programa: María Amelia Aguilar. Ahora, al reflexionar sobre estas y otras vivencias, ha asegurado que, si bien ya se encuentra en un noviazgo, su relación con su exesposa sigue siendo muy buena, tanto que la considera su mejor amiga.

Siendo un talentoso actor y un carismático conductor, El Negro Araiza tiene la ilusión de incursionar en un nuevo género en el entretenimiento, y al hablar al respecto reveló que le gustaría inspirarse en algunas de sus experiencias personales para llevarlo a cabo. “A mí me gustaría mucho hacer un monólogo o un stand up, (contar) un poquito de mi vida… Hay muchas cosas que son como en tragicomedia, que yo he vivido y que narrarlas me daría mucho gusto hacerlo”, confesó en entrevista con Mar Saura por medio de un live en Instagram. “Me lo dice mucho aquí la gente, ‘por qué no platicas lo que te ha pasado’. Lo malo, todo, yo siempre le trato de dar humor a todo lo que me ha pasado, y pues hablar del matrimonio...”, continuó.

El presentador le dio a la anfitriona un breve recuento de su actual vida amorosa, partiendo de su separación y hasta el romance del cual disfruta hoy en día. “Me separé hace un año y medio, pero muy bien, 24 años…”, contó ante la sorpresa de Mar sobre el largo tiempo que estuvo casado. De los más tranquilo, Raúl comentó que tras tomar caminos separados, él y su ex siguen en contacto y no sólo por la relación profesional que mantienen, sino también por el cariño que los une. “24 me aventé, muy bien, tengo dos hijas, una de 23 y otra de 22, la familia sigue, de formas distintas, incluso mi ex mujer es mi manager y mi socia, nos llevamos muy bien”, aseguró. “Yo decidí vivir mi vida de una manera distinta, seguir siendo familia, no pareja, ella igual”, agregó.

El Negro compartió emocionado cómo ha sido vivir de nuevo la etapa del enamoramiento. “Yo no había estado en el mercado suelto, soltero, y entonces me enamoré mucho, y ahora ha sido maravilloso el proceso de volver a sentir esta emoción, las mariposas”, confesó. Tras recordar cómo fue que su amor partió de una amistad y compañerismo de hace años, el conductor se dijo pleno en su vida amorosa, y dejó claro que este nuevo noviazgo no ha cambiado en nada la relación de amistad con su exesposa. “Ha sido muy divertido volver a sentir esta emoción también de vivir y todo, aunque la relación con la mamá de mis hijas ha sido fenomenal, es mi mejor amiga”, aseguró y confirmó las palabras de la anfitriona de que “una cosa no quita la otra”. A su vez, explicó que la decisión que tomó con su exesposa fue meditada por ambos: “Nosotros valoramos si valía la pena salir, o valía la pena quedarnos como amigos, porque pues hablábamos mucho”, dijo.

Su experiencia como papá

Tras hablar sobre temas del corazón, el conductor dijo que en el monólogo que anhela hacer algún día, también le gustaría retomar sus vivencias como papá de dos jóvenes. “El ser papá, eso tiene toda una tragicomedia enorme por todo lo que pasamos con los hijos, tengo dos hijas… Las dos son mis mejores amigas también pero todo lo que uno vive con ellas, le lloran a los novios, de hablar de ellas de todo… Me gustaría hacer un monólogo de todo lo que he vivido”, expresó El Negro. Camila y Roberta, sus hijas, son un pilar en su vida, y para él ha sido sumamente grato que ellas hayan podido establecer una buena relación con su novia. De hecho, hace poco la especialista reveló cómo ha sido la convivencia con las jóvenes: “Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue”, dijo en entrevista con TVyNovelas en mayo pasado.

