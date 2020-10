Emme, la hija de Jennifer Lopez, sorprende a todos con su nuevo look La menor decidió cortar su larga y rizada cabellera y ahora luce un estilo muy chic

Pareciera que fue ayer cuando Jennifer López y Marc Anthony dieron la bienvenida a sus mellizos, Emme y Max. Sin embargo, ya han pasado más de 12 años y los pequeños prácticamente ya son todos unos adolescentes. Prueba de ello es la forma en la que ambos han ido marcando sus diferencias entre sí, pues mientras el niño es un aficionado a la tecnología y a los videojuegos, ella ha demostrado haber heredado el talento musical de sus padres. Además, los mellizos también han ido haciéndose de su propia personalidad a través de su imagen, siendo Emme la que más ha llamado la atención de los seguidores de su mamá, pues como buena artista, la jovencita no teme a experimentar con sus looks y el que ha mostrado en los últimos días no ha dejado a nadie indiferente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Emme fue captada hace unos días en compañía de su famosa madre y su hermanito, caminando por las calles de Beverly Hills, al salir de una boutique. La jovencita llevaba un look muy desenfadado, con unos jeans claros y rotos de las rodillas, así como una sudadera holgada color blanco. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de su look fue su nuevo corte de pelo, llevándolo más corto que nunca y a la altura de las orejas, evidenciando aún más sus característicos rizos.

En otras fotografías compartidas por Nick Silva, sobrino del prometido de Jennifer Lopez, Alex Rodriguez, pudimos observar más de cerca el nuevo look de Emme y por lo que se ve en las imágenes, la menor está muy contenta con su cambio de imagen, demostrando así que a pesar de su corta edad, es una pequeña con mucho sentido del estilo, algo que abona a su talento musical y vocal. Sin duda alguna, estamos seguros de que no pasarán muchos años antes de verla triunfar en los escenarios, tal y como hoy lo hacen sus papás.

VER GALERÍA

Además del talento que ha demostrado arriba de los escenarios, Emme también ha dejado en claro su gusto por las letras e incluso a sus 12 años ya ha escrito su primer libro, el cual recientemente se ha publicado. Se trata del cuento para niños Lord Help Me, el cual salió a la venta el pasado 1 de octubre y del que JLo está muy emocionada. "Estoy muy orgullosa de Emme", escribió la artista en su perfil de Instagram junto a una foto en la que aparece la menor muy sonriente y sosteniendo su creación en las manos.

El estilo de Max

A pesar de que siempre ha crecido muy unido a su hermana, ahora que están por convertirse en todos unos adolescentes, Max ha comenzado a marcar sus propias diferencias y a dejar la imagen infantil que solía compartir con Emme. Es por eso que el niño también ha mostrado tener un estilo propio, y al igual que su melliza, le gusta experimentar con sus looks. Como ya mencionábamos anteriormente, el pequeño está inmerso en el mundo de la tecnología, por lo que sus looks están inspirados completamente en ese sentido. Bermudas y tenis skate, playeras con estampados divertidos y muchos colores. Además, el jovencito también ha jugado con su cabello y hace unas semanas se dejaba ver con el pelo pintado de color morado, demostrando así su individualidad.

Aunque Max suele ser menos extrovertido que Emme, también ha demostrado tener mucho talento vocal y musical. De hecho, en más de una ocasión, el niño ha dejado en evidencia que también podría dedicarse a la música e incluso al teatro, pues en las obras escolares siempre se lleva los estelares y se roba la atención de todos con su voz. Sin embargo, hasta ahora quien más interés ha mostrado en el mundo del espectáculo es Emme, quien ya dio muestra de lo que es capaz durante la pasada edición del Super Bowl, donde se unió a su mamá en el escenario, dejando a todos sorprendidos con su talento.

VER GALERÍA