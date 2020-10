La especial razón por la Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se vistieron de novios antes de su boda

La semana pasada, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sorprendieron al aparecer juntos en los programas Sale el sol y De primera mano, para hablar de las acusaciones que la exesposa del conductor había hecho en una revista de circulación personal. Durante aquellas entrevistas, Sofía dio a conocer que una de las razones por las que promovieron la anulación matrimonial era porque tenía la ilusión de que su abuelita, quien ya tienen 91 años, pudiera formar parte de su enlace religioso. En medio los preparativos de su boda civil, que se realizará en un par de semanas, la conductora tuvo que reajustar su itinerario y, de alguna manera, adelantar el gran día, para concederle a su abuelita el deseo de verla vestida de novia, según contó en Instagram, la presentadora de ¡Qué importa! quien, se comprometió en septiembre pasado con Eduardo, durante su primer aniversario de novios. En cuanto el conductor le entregó al anillo de compromiso, la joven de 28 años de edad, expresó sus ganas de que la boda se realizará en breve para contar con la bendición de doña Lulú.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de varias historias en Instagram, Sofía le confesó a sus seguidores que decidió hacer un simulacro del día de su boda y, usando parte del ajuar de novia, sorprendió a su abuelita, el pasado viernes: “Me caso pronto, ya se acerca la fecha y la verdad ahorita, aunque es la una de la tarde, no me he podido parar de la cama, estoy de un ánimo muy bajo porque, como bien saben, una de las cosas por las que queríamos casar de una manera rápida, pues es porque no sabemos cuándo podemos hacer la boda religiosa, tanto por el Covid, como por el tema de la anulación matrimonial que estamos buscando, que ya saben cómo nos fue con eso, todo lo que se destapó. Pero todo esto es para que mi abuelita Lulú pudiera estar presente, porque soy la nieta más chiquita y la única que no ha visto casarse”, comentó en la primera parte de su relato.

VER GALERÍA

Sofía continuó asegurando que debido a que la salud de su abuelita se ha visto muy deteriorada los últimos días decidió que era tiempo de adelantar lo que había planeado para el día de su boda: “Aunque yo ya sabía que, como está enfermita no podía estar ahí por el tema del Covid, tienen 91 años, tenía la ilusión de pasar a su casa, antes de la boda, vestida de novia para que me diera su bendición”. Reveló que por recomendación de su familia decidió visitarla antes: “Tristemente el viernes pues ya me fui a despedir de ella, me acompañó Edu, y me vestí de novia, me puse nada más el velo, le llevé el anillo todo lo demás; básicamente le tuve que decir (…) me escribieron mis tías que ella ya está muy cansada, pero cuando se despierta nada más dice: “¡Boda Sofi, boda Sofi!”, entonces me dijeron: ‘yo creo que tiene un pendiente de estar aquí para tu boda’”, detalló.

La conductora reconoció que la bendición de su abuela se convirtió en el mejor obsequio de bodas: “Le quisimos dar el regalo, Edu y yo, que realmente creo que el regalo nos lo dio ella a nosotros de pasar y recibir su bendición. Fue un momento muy bonito”, aunque en los clips se mostraba muy optimista no evitó quebrarse al hablar del instante en que ella y Eduardo se encontraron con doña Lulú: “Fui a casa de mi abuelita y me vestí de novia y me pude, de alguna manera, despedir de ella y decirle que sí me vio vestida de novia y, que no pasa nada, que yo sé que dónde ella esté va a estar con nosotros cuidándonos y acompañándonos”, dijo con lágrimas en los ojos.

VER GALERÍA

Eduardo Videgaray, cuenta con el visto bueno de su abuelita

Rivera Torres aprovechó esta sincera charla con sus seguidores para confesar que fue doña Lulú quien vio en Eduardo Videgaray un excelente prospecto para ella y se los dijo durante este encuentro: “Estuvo super bonito porque, la verdad, Lulú fue la primera persona que, cuando Edu y yo apenas nos estábamos escribiendo (…) me dijo: ‘Oye y ese chamaquito Videgaray’, porque claro, para ella es un chamaquito, ¿no?, el señor Videgaray: ‘no te late él mijita’. Entonces Edu le dijo: ‘Lulú no te preocupes, la dejas en buenas manos, yo te la cuido’. Nos dijo ya casi como dormida, ‘espero que haya tenido buen ojo, ahí te la encargo’. Esta es la novedad, Lulú sigue aquí gracias a Dios, hoy en día, con nosotros, pero ya no quiere llegar a la boda y la verdad es que sería inhumano y egoísta de mi parte querer que aguante”, comentó visiblemente emocionada la conductora.