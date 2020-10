Itatí Cantoral habla por primera vez de su diagnóstico por Covid-19: 'Cuando me dijeron me espanté muchísimo' La actriz rompió el silencio y habló de cómo enfrentó a la enfermad

Hace unas semanas, Itatí Cantoral se vio inmersa en medio de rumores que apuntaban a que había sido diagnosticada con Covid-19, razón por la que incluso la producción de La Mexicana y El Güero, telenovela que actualmente protagoniza, tuvo que hacer una pausa en las grabaciones. De hecho, durante esas semanas, Itatí, que previamente había atravesado por un momento de duelo debido al fallecimiento de su mamá, se mantuvo alejada de las redes sociales y evitó hablar del tema, dejando la duda en el aire y sin confirmar o desmentir la información. Sin embargo, la artista ha decidido romper el silencio y por primera vez se ha referido a este episodio de su vida, confirmando la información que surgió hace unos días y compartiendo detalles sobre cómo fue que enfrentó esta difícil situación.

Trasparente como suele ser, Itatí platicó con total apertura, desde los foros de grabación de La Mexicana y el Güero, sobre cómo fue que enfrentó su diagnóstico y la forma en la que vivió esos días de incertidumbre. “Realmente es una situación difícil para todo el mundo, para todos los seres humanos. Cuando me dijeron (que tenía Covid) por supuesto que me espanté muchísimo”, confesó la guapa intérprete a los micrófonos del programa Hoy, mostrándose agradecida con la vida, pues según dijo, vivió la enfermedad de forma muy leve y casi imperceptible. “Soy muy afortunada de que ya estoy bien, de que ya no tengo el virus y de que gracias a Dios no tuve ninguna complicación, porque aparte se dudó del resultado, hasta que se confirmó y como fui asintomática, pues era más difícil saberlo”, agregó.

Por otro lado, Itatí, quien durante toda la entrevista llevó puesta una careta de seguridad, compartió los motivos por los que decidió no hacer su diagnóstico público en el momento en el que atravesaba por la enfermedad, revelando que fue por simple empatía hacia otras personas que están atravesando por lo mismo o algo similar en estos momentos, mostrando su lado más solidario. “No quise comentar nada antes porque es una cuestión muy difícil, y muy delicada. Hay muchas personas que están perdiendo la vida desgraciadamente por este virus que es muy contagioso, solamente me uno a las personas que están sufriendo esta tragedia tan terrible”, compartió la actriz visiblemente conmovida.

Finalmente, Itatí explicó cuáles fueron las medidas que tomó ante su diagnóstico, al tiempo que agradecía a todos aquellos que se preocuparon por ella y no han dejado de enviarle todo su cariño y buenos deseos. “Obviamente tienes que hacer lo que te dicen los doctores y estar aislada. Entonces estuve aislada en casa, en el cuarto”, compartió. “Gracias a Dios, de verdad estoy muy agradecida con Dios, con la vida. Le mando un saludo muy cariñoso a toda la gente que estuvo preocupada por mí, a todas las personas que me escribieron”, finalizó.

Semanas difíciles para Itatí

Fue el pasado 28 de agosto, cuando la familia Cantoral compartió de manera pública el fallecimiento de la doña Itatí Zucchi, madre de la actriz Itatí Cantoral. Esta situación, representó un duro golpe para la actriz, quien prefirió vivir su duelo de manera privada y alejada del ojo público. De hecho, la intérprete no ha hecho ninguna declaración al respecto y se ha limitado a compartir algunas fotografías de su mamá en redes sociales, a manera de homenaje. Fue gracias a las declaraciones del hermano de Itatí, José Cantoral, que se pudo saber que el fallecimiento de doña Itatí se dio a consecuencia de las complicaciones derivadas del Covid-19 que padeció.

Ante los duros momentos por los que ha atravesado la actriz en los últimos meses, sus amigos, familiares y allegados se han encargado de acompañar a Itatí en todo momento. Desde su coprotagonista en La Mexicana y el Güero, Juan Soler, hasta su exesposo y padre de sus dos hijos mayores, Eduardo Santarmarina, se han hecho presentes para hacer de este tiempo un poco más llevadero para la actriz, quien poco a poco ha ido recuperando la sonrisa y retomando sus actividades cotidianas.